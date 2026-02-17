«Des choses folles» prévues pour son avenir : Le secret bien gardé de Wembanyama face à un journaliste

L'an dernier, Victor Wembanyama avait fait sensation en passant plusieurs jours du côté de la Chine en immersion dans un temple shaolin. Forcément, cette expérience du Français n'avait pas passée inaperçue et voilà qu'elle ne devrait pas être la dernière du même genre pour Wemby. En effet, la star des Spurs aurait d'autres choses prévues pour l'avenir, mais ne comptez pas sur Wembanyama pour les révéler dès maintenant.
A 22 ans, Victor Wembanyama n'en est qu'au début de sa carrière. Alors que le Français en est à sa 3ème saison en NBA, le joueur des Spurs est déjà considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Ça n'annonce donc que du bon pour l'avenir de Wembanyama. D'ailleurs, pour en arriver au niveau où il est actuellement, Wemby n'avait pas hésité à vivre des expériences pour le moins inattendues. C'est ainsi qu'en juin dernier, on l'avait notamment retrouvé du côté de la Chine pour une immersion de plusieurs jours dans un temple shaolin.
« Oui, il y a des choses sur ma bucket list, des choses folles »
Et voilà qu'il y aura encore des expériences de ce genre pour Victor Wembanyama. Lesquelles ? C'est encore un mystère. En effet, dans un entretien accordé à BeIN Sports, le joueur des San Antonio Spurs a confié : « Est-ce que j'ai une bucket list de trucs à accomplir l'été prochain et après ? Bien sûr, évidemment j'ai une bucket list et le temple en faisait partie. En fait, depuis que je suis en NBA, j'ai aussi cette image je suis un joueur NBA, je dois prendre soin de mon corps, il faut que je fasse attention à ceci, à cela. Mais il y a plein de choses que je ne peux pas vivre si je fais trop attention. Et le temple, ça en fait partie. C'est quelque chose de fou, qu'on se le dise. Et donc oui, il y a des choses sur ma bucket list, des choses folles. Mais je ne vais pas t'en parler parce que déjà le temple ça a été plus médiatisé que prévu ».
« J'y suis allé pour plusieurs raisons »
La visite de Victor Wembanyama dans un temple shaolin aura donc fait sensation l'an dernier. A propos de cette expérience, le Français avait notamment pu expliquer : « J'y ai passé presque deux semaines. J'y suis allé pour plusieurs raisons. Bien sûr, il y avait une dimension spirituelle, mais j'y suis aussi allé pour un entraînement et une préparation physique. Le choix est venu de moi. Je souhaitais développer mon corps, lui permettre de réaliser des choses qu'il y a deux mois il n'était pas capable de faire, élargir ma gamme de possibilités athlétiques. (...) Me raser la tête a été la première chose que j'ai faite. Cela a à voir avec le bouddhisme. Je suis à peu près certain que je suis bouddhiste maintenant, non ? Ils m'ont fait dire quelque chose en chinois. Je ne suis pas sûr de ce que cela signifiait ».