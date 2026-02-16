La grosse erreur de la NBA pour présenter Victor Wembanyama : Ça fait parler en France !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le show a bien a eu lieu. Victor Wembanyama avait promis de jouer à fond pour redorer l'image du All-Star Game. Et il n'a pas menti. Bien qu'Anthony Edwards ait été élu MVP, le joueur des Spurs a été l'une des stars de la soirée qui s'est déroulée presque sans accroc, à l'exception d'un couac inattendu... qui fait beaucoup parler en France.

Dans la nuit de dimanche à lundi, le All-Star Game se déroulait dans un nouveau format en plusieurs matches à Los Angeles. L'occasion pour Victor Wembanyama de briller avec une ligne de stats impressionnantes : 33 points, 8 rebonds, 2 contres en 20 minutes réparties sur deux matches. Pas suffisant pour arracher le MVP qui est revenu à Anthony Edwards, vainqueur du tournoi avec l'équipe des US Stars.

La carte de France pendant la présentation de Wemby ?????? pic.twitter.com/o71muTH4sA — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 15, 2026

L'incroyable erreur avec la carte de la France Et alors que la soirée semblait se dérouler à merveille, un évènement avant la rencontre a marqué les esprits. En effet, alors que les joueurs de la Team World étaient présentés avec une animation en vidéo montrant une carte de leur pays, Victor Wembanyama a du avoir une petite surprise. Et pour cause, la carte de la France était pour le moins approximative. Une partie de la Belgique a visiblement était annexée par les Français qui ont dans le même temps perdu l'Alsace et la Lorraine. Rien de bien grave, mais cela ne risque pas d'améliorer l'image des Américains et de leur connaissance en géographie, l'épisode ayant déjà fait le tour des réseaux sociaux en France.