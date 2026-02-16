La grosse erreur de la NBA pour présenter Victor Wembanyama : Ça fait parler en France !

Le show a bien a eu lieu. Victor Wembanyama avait promis de jouer à fond pour redorer l'image du All-Star Game. Et il n'a pas menti. Bien qu'Anthony Edwards ait été élu MVP, le joueur des Spurs a été l'une des stars de la soirée qui s'est déroulée presque sans accroc, à l'exception d'un couac inattendu... qui fait beaucoup parler en France.
Dans la nuit de dimanche à lundi, le All-Star Game se déroulait dans un nouveau format en plusieurs matches à Los Angeles. L'occasion pour Victor Wembanyama de briller avec une ligne de stats impressionnantes : 33 points, 8 rebonds, 2 contres en 20 minutes réparties sur deux matches. Pas suffisant pour arracher le MVP qui est revenu à Anthony Edwards, vainqueur du tournoi avec l'équipe des US Stars.
L'incroyable erreur avec la carte de la France
Et alors que la soirée semblait se dérouler à merveille, un évènement avant la rencontre a marqué les esprits. En effet, alors que les joueurs de la Team World étaient présentés avec une animation en vidéo montrant une carte de leur pays, Victor Wembanyama a du avoir une petite surprise. Et pour cause, la carte de la France était pour le moins approximative. Une partie de la Belgique a visiblement était annexée par les Français qui ont dans le même temps perdu l'Alsace et la Lorraine. Rien de bien grave, mais cela ne risque pas d'améliorer l'image des Américains et de leur connaissance en géographie, l'épisode ayant déjà fait le tour des réseaux sociaux en France.
Wembanyama reste satisfait de sa soirée
Malgré tout, Victor Wembanyama était très satisfait du déroulé de la soirée. Il avait annoncé qu'il venait pour jouer dur et donne de l'intérêt à ce All-Star Game. Et il n'avait pas menti. « Pour que le All-Star Game soit plus fun. Et je pense que c'était plutôt bien. On a un gars comme Kawhi (Leonard) qui met 31 points lors du deuxième match, en mettant quasiment tout (victoire des "US Stripes" 48-45 sur la "Team World" ). Il y avait plus d'intensité. Tactiquement, on était un peu plus concentrés. C'était une belle démonstration de basket. Meilleure que l'an dernier à San Francisco, à mon avis », confie le Français en conférence de presse, rapporté par L'EQUIPE. Et la star des Spurs a également validé le nouveau format du week-end : « Oui, j'ai aimé. Je ne serais pas contre le revoir à l'avenir, mais je ne serais pas contre non plus un retour au classique Est contre Ouest. Il y a beaucoup de débats sur le futur visage de la Ligue, et personne n'a vraiment fait un pas en avant en disant : "moi je veux l'être" ». Désormais, rendez-vous l'année prochaine pour voir si Victor Wembanyama peut devenir le premier MVP français d'un All-Star Game. Et par la même occasion, découvrir si la NBA a pris des cours de géographie.