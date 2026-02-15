«Il y a une certaine fierté» : Du nouveau au All-Star Game, Wembanyama veut faire le show !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En belle forme avec les Spurs de San Antonio cette saison, Victor Wembanyama est devenu le premier Français à être titulaire pour le All-Star Game, cet événement qui réunit les meilleurs joueurs de NBA le temps d'un match. Le joueur de 22 ans, rapidement devenu une des grandes figures du basket en NBA ces dernières années, se prépare pour ce rendez-vous qui l'inspire beaucoup.

Ces dernières années, le All-Star Game a souvent été décrié et la NBA devait changer des choses pour attirer encore du monde. Ce week-end à Los Angeles, Victor Wembanyama a été invité à s'illustrer et il est devenu le premier Français à être titulaire pour cet événement. Pour l'occasion, la NBA a décidé de réunir trois équipes : deux américaines et une composée uniquement de joueurs étrangers. Un format qui semble intéresser Victor Wembanyama.

Victor Wembanyama valide le nouveau format du All-Star Game En essayant de se réinventer ces dernières années, le All-Star Game n'a pas réussi à trouver la clé. Ce dimanche, dans la nuit jusqu'à lundi en France, les meilleurs joueurs de NBA s'affronteront lors de petits matches les opposant selon leur nationalité. Les deux équipes américaines et l'équipe étrangère joueront toutes l'une contre l'autre et ensuite la finale opposera les deux meilleures. De quoi relancer un peu la compétition. « Je pense que ça a clairement le potentiel de relancer la compétitivité. Et la raison est simple à mes yeux: on a vu que beaucoup des meilleurs joueurs aujourd’hui sont de plus en plus des joueurs étrangers, donc il y a une certaine fierté de ce côté-là. J’imagine qu’il y a aussi de la fierté côté américain, ce qui est normal. Donc je pense que tout ce qui se rapproche d’une représentation d’un pays fait ressortir cette fierté » a déclaré Victor Wembanyama au micro de RMC.