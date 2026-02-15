Victor Wembanyama méconnu en France : Voilà le sondage qui prouve que des Français n'ont jamais entendu parler de lui !

Très attendu en NBA, Victor Wembanyama était devenu le premier français à être sélectionné en première position de la Draft. Depuis, l'ancien joueur de Nanterre s'est imposé comme la star des Spurs, réalisant certaines performances mémorables. Et pourtant, il reste encore méconnu en France.
Il est présenté comme le successeur de Tony Parker dans le basket français, mais Victor Wembanyama frappe déjà plus fort que son prestigieux compatriote. Premier Français numéro 1 de la Draft, l'ancien joueur de Nanterre sera également le premier tricolore dans le cinq majeur du All-Star Game. Phénomène de précocité, Wemby est devenu le leader des Spurs en empilant les grosses performances.
Le sondage inattendu sur Victor Wembanyama
Et pourtant, malgré ses exploits, Victor Wembanyama est moins connu en France qu'aux Etats-Unis. En effet, Odoxa a réalisé un sondage pour Winamax et RTL au sujet de Victor Wembanyama, et la conclusion est étonnante : 35% des Français ne connaissent pas celui qui était le leader de l'équipe de France aux JO de Paris. Parmi ceux qui connaissent le plus la star des Spurs, on retrouve les hommes (74%), les CSP+ (72%) et les habitants de l'agglomération parisienne (76%). Il faut dire que Wemby a brillé à Nanterre avant de s'envoler vers les Etats-Unis. En revanche, parmi ceux qui le connaissent, Victor Wembanyam fait l'unanimité puisque 91% d'entre eux ont une bonne image de lui. Son humilité (84%) et sa proximité avec le public (85%) sont également mises en avant tandis qu'ils sont 89% à le juger spectaculaire.
Wembanyama se voit comme le prochain visage de la NBA
En attendant, Victor Wembanyama s'apprête à devenir le premier français à débuter un All-Star Game, preuve de son importance en NBA. Au point de devenir le nouveau visage de la puissante Ligue ? « Je le vois clairement arriver... C'est le cours naturel des choses. C'est une question d'offre et de demande. Et moi, je suis là pour répondre à la demande (sourire) », répond Victor Wembanyama en conférence de presse, avant de détailler son propos : « Je poursuis ma propre grandeur. Chaque jour, j'essaie de me pousser hors de ma zone de confort. Tu n'as pas besoin de penser à l'endroit où tu seras dans vingt ans, mais tu dois penser à être le meilleur dans le prochain moment, le prochain match, les prochaines vingt-quatre heures. »