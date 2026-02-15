Victor Wembanyama méconnu en France : Voilà le sondage qui prouve que des Français n'ont jamais entendu parler de lui !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très attendu en NBA, Victor Wembanyama était devenu le premier français à être sélectionné en première position de la Draft. Depuis, l'ancien joueur de Nanterre s'est imposé comme la star des Spurs, réalisant certaines performances mémorables. Et pourtant, il reste encore méconnu en France.

Il est présenté comme le successeur de Tony Parker dans le basket français, mais Victor Wembanyama frappe déjà plus fort que son prestigieux compatriote. Premier Français numéro 1 de la Draft, l'ancien joueur de Nanterre sera également le premier tricolore dans le cinq majeur du All-Star Game. Phénomène de précocité, Wemby est devenu le leader des Spurs en empilant les grosses performances.

Victor Wembanyama has been the best player in the NBA in the last month, per HoopsHype's Global Rating. pic.twitter.com/rod64qH2K4 — HoopsHype (@hoopshype) February 14, 2026

Le sondage inattendu sur Victor Wembanyama Et pourtant, malgré ses exploits, Victor Wembanyama est moins connu en France qu'aux Etats-Unis. En effet, Odoxa a réalisé un sondage pour Winamax et RTL au sujet de Victor Wembanyama, et la conclusion est étonnante : 35% des Français ne connaissent pas celui qui était le leader de l'équipe de France aux JO de Paris. Parmi ceux qui connaissent le plus la star des Spurs, on retrouve les hommes (74%), les CSP+ (72%) et les habitants de l'agglomération parisienne (76%). Il faut dire que Wemby a brillé à Nanterre avant de s'envoler vers les Etats-Unis. En revanche, parmi ceux qui le connaissent, Victor Wembanyam fait l'unanimité puisque 91% d'entre eux ont une bonne image de lui. Son humilité (84%) et sa proximité avec le public (85%) sont également mises en avant tandis qu'ils sont 89% à le juger spectaculaire.