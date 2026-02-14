Une star d'Hollywood dévoilé son «rêve» avec Wembanyama... C'est officiel !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il se trouve dans la troisième saison seulement en NBA. Cependant, Victor Wembanyama est déjà une star incontournable dans la ligue américaine. Que ce soit sur ou en dehors du terrain, Wemby est une référence et notamment marketing puisqu'il vend cette saison plus de maillots que LeBron James, rien que ça. De quoi permettre à un acteur de se mettre à rêver d'une collaboration. Le rêve est devenu réalité.

Cette semaine est spéciale pour Victor Wembanyama. Le franchise player des San Antonio Spurs va écrire l'histoire dans quelques heures seulement. En effet, dans l'Intuit Dome des Clippers se déroulera le All-Star Game dimanche soir. Un match de gala auquel le pivot des Spurs va participer... en tant que titulaire dans l'équipe de la conférence Ouest. Une première pour un Français en NBA. Même Tony Parker n'avait jamais reçu cette invitation spéciale.

Em entrevista ao “Quotidien”, Timothée Chalamet relatou sobre as personalidades francesas que mereceriam ganhar a jaqueta de ‘MARTY SUPREME’ e mencionou Mbappé, Dembélé e o rapper francês Tiakola.



pic.twitter.com/Qn36ZHBQbK

«Mbappé, Dembélé, Tiakola» : Timothée Chalamet tease du lourd avec Wembanyama Présent depuis le début du week-end sur place, Victor Wembanyama a notamment fait l'actualité de ce côté de l'Atlantique. Et ce, en raison de la présence de Timothée Chalamet sur le plateau de Quotidien pour la promotion de Marty Supreme qui sortira en salles le 18 février prochain sur le territoire français. « Qui en France mériterait d'avoir un blouson Marty Supreme ? J'ai la liste (Kylian) Mbappé, (Ousmane) Dembélé, Tiakola. Il y a aussi Isack Hadjar, si ça se dit comme ça, le pilote ». Yann Barthès, après l'énumération des noms de la part de Timothée Chalamet, a relancé l'acteur franco-américain sur Victor Wembanyama. Alors qu'il commençait à dire le nom de la star des San Antonio Spurs, Chalamet s'est repris juste à temps en passant du français à l'anglais avec un « you'll see bro, you'll see (tu verras mec, tu verras) ». Dès lors, l'acteur nommé aux Oscars pour son interprétation de Marty Mauser, est reparti dans une argumentation en français reconnaissant que le fait de voir Wembanyama porter la veste serait tout bonnement idyllique. « Wemby, c'est le rêve. J'en avais un dernier... Les frères Lebrun ».