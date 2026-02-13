NBA : Wembanyama va changer ses habitudes après le All-Star Game, «je vais peut-être…»

Après s’être imposé sur le parquet des Golden State Warriors (113-126) dans la nuit de mercredi à jeudi, Victor Wembanyama va pouvoir profiter de quelques jours de repos, après le All-Star Game le week-end prochain. La star des San Antonio Spurs va pouvoir un peu souffler au milieu du calendrier très chargé de la NBA et en profiter pour modifier un peu sa routine.
Après leur victoire sur le parquet des Los Angeles Lakers (108-136), les San Antonio Spurs étaient en back-to-back dans la nuit de mercredi à jeudi sur celui des Golden State Warriors (113-126). Victor Wembanyama, auteur de 26 points, 9 rebonds, 4 passes et 2 contres, et ses coéquipiers ont décroché leur 38e victoire de la saison, confortant un peu plus leur deuxième place au classement de la conférence Ouest.
« Je vais peut-être me coucher une heure plus tard »
Les San Antonio Spurs ne rejoueront pas avant la semaine prochaine, le All-Star Game ayant lieu ce week-end. Les joueurs auront droit à quelques jours de repos ensuite, pour le plus grand bonheur de Victor Wembanyama. « J’ai hâte d'être un peu moins stricte avec moi-même. Je vais peut-être me coucher une heure plus tard. Parce que je ne sais pas vraiment lever le pied. Il y a encore le All-Star Game à jouer, mais ce sera un peu plus simple », a confié le Français après la rencontre.
Wembanyama a une routine stricte
En effet, comme il l’a déjà expliqué auparavant, Victor Wembanyama a une routine très stricte : « Mon téléphone est en mode avion après 21h, donc vous pouvez essayer de m’appeler autant que vous voulez, je ne répondrai pas. Je vais manger autour de 19h, puis je vais poser mon téléphone, aller au lit vers 21h et je commence à lire. Je lis tous les soirs, ça m’aide à m’endormir. » Il va donc très certainement profiter de All-Star Break pour changer quelque peu ses habitudes, après avoir participé au deuxième All-Star Game de sa carrière.