Bagarre générale en NBA : «Quelqu’un doit payer très cher»

Dans la nuit de dimanche à lundi, un simple accrochage s’est transformé en une bagarre générale lors d’une rencontre de NBA, entraînant l’expulsion de quatre joueurs. Un incident qui a provoqué de nombreuses réactions et à la vue des images, un joueur de la Ligue a estimé qu’après son geste, quelqu’un devait « payer très cher ».

Dans la nuit de dimanche à lundi, deux des équipes les plus en forme de la conférence Est étaient opposées. Les Detroit Pistons étaient en déplacement sur le parquet des Charlotte Hornets, une rencontre qui a basculé dans le chaos dans la troisième quart-temps. A la suite d’une faute de Moussa Diabaté sur Jalen Duren, une bagarre générale a éclaté et les deux joueurs ont été expulsés, ainsi que Miles Bridges et Isaiah Stewart.

« Si un type te prend la main et t'écrase le visage comme ça… » Au moment des faits, Jaylen Brown était en live sur Twitch. Quand il a regardé les images et vu le tête contre tête entre Moussa Diabaté et Jalen Duren, et la main au visage mise par ce dernier sur le Français, la star des Boston Celtics a déclaré : « Si un type te prend la main et t'écrase le visage comme ça. Je ne vais pas mentir, quelqu'un doit payer très cher. »

« Si quelqu’un vous met un coup, vous avez la responsabilité de vous protéger » À l’issue de la rencontre, JB Bickerstaff, entraîneur des Detroit Pistons, a remis la responsabilité de cet incident sur les Charlotte Hornets. « Nos joueurs encaissent beaucoup, mais ce ne sont pas eux qui ont initié. Ce ne sont pas eux qui ont franchi la ligne ce soir. C’était clair que, par frustration par rapport à ce que faisait JD, ils ont franchi la ligne. Je déteste que ça soit devenu aussi moche, ce n’est jamais quelque chose que l’on veut voir. Mais si quelqu’un vous met un coup, vous avez la responsabilité de vous protéger. C’est ce qui s’est passé ce soir. Quand vous regardez la vidéo, ce sont eux qui ont initié le dépassement de limite, et notre gars a dû se défendre », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Basketsession.