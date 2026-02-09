Wembanyama a déjà tranché pour sa retraite : Cette destination qui va surprendre !

Désormais bien installé en NBA, Victor Wembanyama est promis à une immense carrière avec les Spurs de San Antonio. Le pivot français, qui a d’abord performé en France avant de découvrir la grande ligue américaine, s’est récemment exprimé sur sa retraite, et sa destination préférentielle en ce sens risque de surprendre. Explications.
Seulement âgé de 22 ans, Victor Wembanyama rayonne en NBA. La star des Spurs de San Antonio mène la franchise texane d’une main de fer pour sa troisième année au sein de la grande ligue américaine. Déjà promis à une immense carrière, le Français détient un gros potentiel, aussi bien en termes de niveau qu’en termes de longévité. En évoquant le cas de LeBron James, « Wemby » avait déjà affirmé par le passé vouloir jouer longtemps au basket.
Wembanyama espère une grande longévité dans sa carrière
« Bien sûr, c'est impressionnant sa longévité. A quel point les joueurs comme lui, Steph (ndlr Curry) ou Chris (ndlr Paul) qui sont encore à ce niveau et qui sont là pour gagner, qui ne sont pas seulement figurants sur le terrain. La clé, je ne la connais pas, mais je pense que chacun doit trouver ce qui lui convient. Et ce sera très différent d'un LeBron que pour moi. Bien sûr que j'aimerais jouer jusqu'à 40 ans », déclarait ainsi Wembanyama. Dans la nuit de dimanche à lundi, le Français a également lâché une petite bombe, révélant qu’il souhaitait terminer son parcours… à Nanterre, club où il a évolué de 2014 à 2021.
« Après ma carrière, je passe une dernière année là-bas »
« Je suis un petit peu le club, bien sûr ! Notamment parce qu’il y a mon frère qui y joue aussi. Je ne regarde pas forcément les matchs, mais c’est super ! Voir Nanterre à ce niveau-là, ça fait extrêmement plaisir, en attendant qu’après ma carrière, je passe une dernière année là-bas », a ainsi confié Wembanyama en zone mixte.