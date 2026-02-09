Wembanyama a déjà tranché pour sa retraite : Cette destination qui va surprendre !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Désormais bien installé en NBA, Victor Wembanyama est promis à une immense carrière avec les Spurs de San Antonio. Le pivot français, qui a d’abord performé en France avant de découvrir la grande ligue américaine, s’est récemment exprimé sur sa retraite, et sa destination préférentielle en ce sens risque de surprendre. Explications.

Seulement âgé de 22 ans, Victor Wembanyama rayonne en NBA. La star des Spurs de San Antonio mène la franchise texane d’une main de fer pour sa troisième année au sein de la grande ligue américaine. Déjà promis à une immense carrière, le Français détient un gros potentiel, aussi bien en termes de niveau qu’en termes de longévité. En évoquant le cas de LeBron James, « Wemby » avait déjà affirmé par le passé vouloir jouer longtemps au basket.

En conférence de presse, Victor Wembanyama a révélé vouloir terminer sa carrière en France, et plus précisément à Nanterre, son club de formation. https://t.co/aWmZAsObXv pic.twitter.com/FTjNOubtRm — L'Équipe (@lequipe) February 9, 2026

Wembanyama espère une grande longévité dans sa carrière « Bien sûr, c'est impressionnant sa longévité. A quel point les joueurs comme lui, Steph (ndlr Curry) ou Chris (ndlr Paul) qui sont encore à ce niveau et qui sont là pour gagner, qui ne sont pas seulement figurants sur le terrain. La clé, je ne la connais pas, mais je pense que chacun doit trouver ce qui lui convient. Et ce sera très différent d'un LeBron que pour moi. Bien sûr que j'aimerais jouer jusqu'à 40 ans », déclarait ainsi Wembanyama. Dans la nuit de dimanche à lundi, le Français a également lâché une petite bombe, révélant qu’il souhaitait terminer son parcours… à Nanterre, club où il a évolué de 2014 à 2021.