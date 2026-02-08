Wembanyama : «Il est spécial», quand Kylian Mbappé annonce un phénomène !

Devenu une véritable vedette après deux années passées en NBA, Victor Wembanyama n’a jamais caché son amour pour le football. En 2023, le pivot des Spurs de San Antonio rencontrait un certain Kylian Mbappé à Levallois. L’ancien attaquant du PSG n’avait pas hésité à qualifier le prodige du basket français de « phénomène ».
A seulement 22 ans, Victor Wembanyama fait déjà partie des meilleurs joueurs de la NBA. Devenu une icône du basket mondial, le pivot des Spurs de San Antonio est un véritable Ovni. Déjà craint par de nombreuses légendes de la ligue américaine, « Wemby » reste toutefois très connecté au monde européen, et notamment à l’une de ses grandes passions : le football.
Wembanyama et Kylian Mbappé complices
En 2022, à l’issue de la Coupe du monde, Wembanyama, fan du PSG, s’était notamment exprimé dans les colonnes du Parisien, à propos de Kylian Mbappé : « Nous sommes jeunes tous les deux, de la même génération et nous essayons d’accomplir des choses chacun dans notre sport. Mais nous devons écrire tous les deux notre propre histoire et pour lui comme pour moi, même s’il a pris un peu d’avance, elle ne fait que commencer. Beaucoup de choses sont encore à écrire et j’espère que, pour lui comme pour moi également, les pages seront belles. »
« Il n’y a pas besoin d’être un athlète de haut niveau pour savoir que ce gars, il est spécial »
En mai 2023, quelques heures avant la loterie de la draft NBA, Kylian Mbappé avait rejoint Victor Wembanyama à Levallois, avec l’acteur Omar Sy. Au micro de BeIN Sport, l’actuel attaquant du Real Madrid ne tarissait pas d’éloges à l’égard de la future star NBA : « Il n’y a pas besoin d’être un athlète de haut niveau pour savoir que ce gars, il est spécial. Ce qu’on peut faire, c’est l’accompagner, le supporter, admirer ce qu’il fait déjà fait et ce qu’il va faire dans le futur », confiait ainsi un Kylian Mbappé visionnaire.