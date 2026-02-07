PSG, Kylian Mbappé… La déclaration d’amour de Victor Wembanyama

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Devenu en l’espace de deux ans une véritable vedette mondiale, Victor Wembanyama n’a jamais caché son amour du football. Le natif du Chesnay (Yvelines) est notamment un grand fan assumé du PSG. S’étant rendu à plusieurs reprises du côté du Parc des Princes, la superstar des Spurs de San Antonio n’avait pas hésité à évoquer cette passion en 2023, et avait également tenu quelques mots à l’égard de Kylian Mbappé.

Désormais, Victor Wembanyama est reconnu mondialement. Âgé seulement de 22 ans, le pivot français est déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs en NBA. Mais avant son arrivée au sein de la grande Ligue Américaine, « Wemby » était un phénomène local français. Le géant se rendait souvent au Parc des Princes afin d’assister aux rencontres du PSG, son club de cœur. En 2023, Wembanyama évoquait son amour du club de la capitale.

« Mon équipe à moi, c’est le PSG. Je suis fan de foot depuis toujours » « Mon équipe à moi, c’est le PSG. Je suis fan de foot depuis toujours. J’en ai moi-même fait il y a quelques années. J’étais gardien de but. Maintenant que je joue en région parisienne, c’est un rendez-vous presque hebdomadaire pour moi de venir voir le PSG », déclarait-il en novembre 2023, quelques semaines seulement après ses grands débuts en NBA. A l’époque au PSG, un attaquant casse tout sur son passage ; Kylian Mbappé. Au sortir du mondial 2022, Wembanyama avait tenu quelques mots à l’égard de celui qui évolue désormais au Real Madrid.