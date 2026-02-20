Wembanyama : La passion (à laquelle personne ne s'attend) qui l'aide à briller en NBA

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Victor Wembanyama n'a que 22 ans et il foule déjà les parquets de NBA avec un grand succès. Le Français a marqué les esprits très tôt dans sa carrière en s'illustrant au niveau professionnel dès l'âge de 15 ans. Le géant français de 2m24 est l'une des grandes figures du basket en NBA et forcément les attentes sont élevées. Il a pourtant une technique bien à lui pour rester bien concentré entre les matches. Il en dévoile plus.

Auteur d'une belle saison pour le moment avec les Spurs de San Antonio, Victor Wembanyama est aujourd'hui l'une des têtes d'affiche de la NBA, en témoigne sa récente participation au All-Star Game. Depuis des années, il reçoit beaucoup d'attention et il est très souvent convoité par les médias. Pour un sportif de cet âge-là, ce n'est pas toujours facile de répondre présent tout le temps et de garder le cap. Heureusement, il sait s'occuper avant d'aborder les matches, ce qui l'aide grandement.

Victor Wembanyama dévoile sa technique pour rester concentré Victor Wembanyama n'a que 22 ans et il a gardé quand même des réflexes d'enfant dans son quotidien. Dans un entretien pour L'Equipe Explorer il y a quelques années, il révélait sa grande passion qui n'a rien à voir avec le basket. « Dès 4 ans, j’ai commencé les legos. Comme le dessin, c’est une activité saine, un travail de précision. Cela me détend, me permet de réfléchir et fait marcher ma tête » expliquait-il aux journalistes du quotidien français. Si cela semble anodin, ce serait en fait un moyen efficace pour être performant ensuite sur les parquets.