«Trop dangereux» : L'OM va faire comme le PSG ?

Alexis Brunet

Depuis de très nombreuses années, l’OM et le PSG sont les plus grands ennemis en France. Les deux clubs sont bien différents, mais ils pourraient toutefois se retrouver sur un point prochainement. Marseille pourrait imiter Paris, en tout cas un homme pousse pour que cela se fasse, bien que la situation soit jugée comme dangereuse.

Ce week-end, le PSG ne jouera pas de match de Ligue 1. Le club de la capitale qui disputait son huitième de finale aller de Ligue des champions face à Chelsea mercredi (5-2) a obtenu le report de sa rencontre face au FC Nantes qui devait se tenir samedi afin de préparer au mieux le match retour contre les Blues (17 mars). Une décision qui n’est pas passée pour certains observateurs, qui estiment que le champion de France est avantagé et que cela fausse donc la concurrence.

Un membre de l’OM attaqué ? «Ils veulent se le faire» https://t.co/x9oEbArVUO — le10sport (@le10sport) March 13, 2026

L’OM va imiter le PSG ? Le PSG a donc obtenu le report d’un match de Ligue 1 en raison de la Ligue des champions et l’OM pourrait faire de même mais pour une autre raison. En effet, des risques de débordements liés aux résultats des municipales menacent la rencontre entre Marseille et Lille qui doit avoir lieu le 22 mars. L’affrontement entre les deux équipes devait initialement avoir lieu à 20H45, mais il a été avancé à 17H15. Une décision que ne comprend pas le président du LOSC Olivier Létang, qui s’est exprimé pour L’Équipe. « Le match contre Marseille n’a pas pu être fixé à 20h45 malgré le souhait du diffuseur, Ligue 1+, et de la Ligue de football professionnel, car les autorités compétentes ont considéré qu’il y avait des risques trop importants en termes de sécurité. OK, c’est la position des services de l’État. Ma position à moi est de dire qu’en jouant à 17h15, notre délégation va sortir du stade entre 20h30 et 21 heures. Les premières estimations (des élections municipales) sont communiquées vers 18h ou 19h. À 20h30, tout le monde saura quel est le résultat. Donc, si ce n’est pas moi, si ce n’est pas vous, mais la Préfecture de police qui dit qu’il est trop dangereux de jouer à 20h45, pourquoi notre délégation serait plus en sécurité en sortant à ce moment-là ? »