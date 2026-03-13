F1 : Verstappen annonce «un désastre», c’est la panique chez Red Bull !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le début de saison 2026 réserve son lot de surprises. Parmi elles, le clair manque de rythme de Red Bull et de Max Verstappen. De nouveau en retrait ce vendredi matin à l’occasion des qualifications de la course sprint du Grand Prix de Chine, le quadruple champion du monde n’a pas hésité à tirer la sonnette d’alarme.

La saison 2026 a démarré sur les chapeaux de roues. Pour le moment, une donnée semble très claire ; Mercedes domine. George Russell et Kimi Antonelli s’imposent peu à peu comme les deux grands favoris pour le titre, avec derrière, McLaren et Ferrari en embuscade. Mais pour Max Verstappen et Red Bull, la tâche s’annonce déjà très compliquée. Sixième du Grand Prix d’Australie la semaine dernière après avoir vécu un cauchemar en qualifications, le Néerlandais ne s’est pas rassuré ce vendredi en Chine.

🤯 The title's right. Those are, in fact, some quali gaps... pic.twitter.com/XvBfItmhWL — The Race (@wearetherace) March 13, 2026

« Toute la journée a été un désastre » En effet, Verstappen a terminé huitième des qualifications pour le Sprint du Grand Prix de Chine. Surtout, le quadruple champion du monde a terminé à près de deux secondes du poleman du jour George Russell. Clairement, ce dernier n’a pas hésité à faire part de son calvaire en ce début de saison. « Toute la journée a été un désastre en termes de rythme. Aucune adhérence. Je pense sincèrement que c’est le plus gros problème, aucune adhérence, aucun équilibre, nous perdons énormément de temps dans les virages, pour être honnête. Ensuite, bien sûr, cela entraîne d’autres petits problèmes. Mais le gros problème pour nous, c’est que la performance en virage est nulle. Nous allons examiner la situation. Je ne sais pas pour l’instant ce que nous pouvons faire. Nous verrons bien », a ainsi confié Verstappen dans des propos relayés par Next-Gen Auto.