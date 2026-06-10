Kylian Mbappé imite Neymar : L'équipe de France court à la catastrophe !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La prestation de Kylian Mbappé contre l'Irlande du Nord (3-1) lundi soir n'a pas réellement marqué les esprits. A tel point que son manque de réussite commence à susciter un débat. Dans L'EQUIPE du Soir, Johan Micoud a même reproché à Kylian Mbappé de vouloir faire du Neymar.

Contre l'Irlande du Nord (3-1), Kylian Mbappé n'a pas livré sa meilleure performance. L'attaquant du Real Madrid est loin d'être à son meilleur niveau ce qui agace Johan Micoud qui ne manque pas de critiquer l'évolution du jeu de l'ancien joueur du PSG auquel il reproche d'avoir voulu trop prendre exemple sur Neymar qu'il a côtoyé durant six saisons à Paris, alors qu'il n'est jamais aussi fort que lorsqu'il joue sur sa principale qualité à savoir la vitesse, ce qui a fait sa grande force à ses débuts.

«Le meilleur Mbappé que j'ai pu voir c'était celui en 2017» « Le meilleur Mbappé que j'ai pu voir c'était celui en 2017, qui prenait les espaces. A chaque fois qu'il avait la possibilité de faire mal et de prendre cet espace-là, il le faisait de manière exceptionnelle. On parlait de Ronaldo le Brésilien. Il avait beaucoup d'autres qualités, vraiment au-dessus de la norme, mais cette qualité-là, il l'a gardée tout au long de sa carrière », confie-t-il sur le plateau de L'EQUIPE du Soir avant d'en rajouter une couche.