OM - Départ de Greenwood : Un attaquant parisien pour le remplacer cet été ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Mason Greenwood semble bien parti pour quitter l'OM dans les prochaines semaines, et la direction du club phocéen devra donc pallier cette vente avec des moyens limités sur le plan financier. Benoit Trémoulinas a évoqué ce dossier et suggère un joueur évoluant à Paris pour remplacer Greenwood la saison prochaine à l'OM : Ilan Kebbal.

L'OM traverse une période très compliquée sur le plan financier et devra impérativement vendre plusieurs joueurs d'ici la fin du mois de juin afin de valider son passage devant la DNCG. Mason Greenwood (24 ans) apparait logiquement en tête de liste, étant donné que l'attaquant anglais possède la plus grosse valeur marchande de l'effectif actuel. L'AS Rome, la Turquie, l'Arabie Saoudite... Nombreux sont les points de chute à être évoqués pour Greenwood cet été, et l'OM devra faire preuve d'inventivité pour remplacer son élément offensif le plus efficace depuis deux ans.

« Ilan Kebbal colle parfaitement à l’OM » Benoit Trémoulinas a suggéré un nom aux dirigeants de l'OM à cet effet, celui d'Ilan Kebbal (27 ans), l'attaquant algérien du Paris FC, qui serait idéal selon lui pour remplacer Mason Greenwood : « Je ne pense pas qu’il coûte très très cher. A mon avis, à moins de 10 millions, tu peux l’avoir. A condition que Greenwood parte… Pour moi, c’est un joueur qui colle parfaitement à l’OM. C’est techniquement très fort, capable de fulgurances, mais c’est aussi quelqu’un qui peut faire les efforts et avec un entraîneur comme Bruno Genesio, il peut le faire franchir des paliers car c’est un formidable joueur. Pour moi, c’est un joueur qui collerait bien à l’OM, de par sa mentalité, son talent », a expliqué l'ancien latéral gauche des Girondins de Bordeaux à Winamax sur la piste Kebbal pour l'OM.