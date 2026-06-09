Mercato : Lucas Chevalier attend la réponse du PSG pour son transfert !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé l’été dernier au PSG, Lucas Chevalier n’est pas parvenu à s’imposer à Paris. Dépassé dans la hiérarchie des gardiens de Luis Enrique, le portier de 24 ans pourrait être l’objet d’un nouveau transfert cet été. En attendant, l’ancien gardien du LOSC est parti en vacances, et attend une réponse claire du club parisien le concernant.

Le PSG pourrait connaître un mercato estival animé. Si plusieurs joueurs devraient être recrutés, le club de la capitale devrait également connaître plusieurs départs cet été. Si Gonçalo Ramos et Kang-In Lee ont été annoncés comme candidats sujets à un transfert, cela pourrait également être le cas concernant Lucas Chevalier. En grande difficulté cette saison, le gardien recruté contre 55M€ (bonus inclus) l’été dernier, n’a plus disputé le moindre match depuis le mois de janvier dernier.

Lucas Chevalier attend de savoir si le PSG compte encore sur lui Et alors que Matvey Safonov semble s’être définitivement imposé comme le numéro un aux yeux de Luis Enrique, Lucas Chevalier pourrait clairement être vendu cet été. D’après les dernières indiscrétions de l’Equipe, le gardien de 24 ans, qui n’a pas été retenu par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde, est actuellement en vacances, en attendant une discussion claire avec les dirigeants du PSG afin d’être fixé concernant son avenir.