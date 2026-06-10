«C'est emmerdant» : Walid Acherchour annonce une vraie galère avec Ousmane Dembélé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Excellent avec le PSG depuis deux saisons, Ousmane Dembélé est en lice pour conserver son Ballon d'Or. Cependant, ses performances en équipe de France interrogent clairement au point que Walid Acherchour estime que la situation est désormais vraiment «emmerdante» pour les Bleus à quelques jours du début de la Coupe du monde.

La différence entre le Ousmane Dembélé avec le PSG et le Ousmane Dembélé de l'équipe de France est désormais flagrante. Le Ballon d'Or a effectivement réalisé deux saison magnifique avec le club de la capitale mais n'arrive pas à reproduire ces prestations en Bleus comme en témoigne sa prestation contre l'Irlande du Nord (3-1) lundi soir. Une situation qui pourrait rapidement devenir «emmerdante» comme l'explique Walid Acherchour.

Acherchour s'inquiète pour Dembélé « Dembélé emmerde tout le monde. Mais je le dis dans le bon sens. Parce que son statut aujourd'hui, s'il n'est pas Ballon d'Or et s'il n'a pas ce qu'il a fait avec le PSG, c'est moins un souci aujourd'hui. Tu le mets sur le banc, c'est rideau (...) Il y a une histoire au PSG entre Dembélé avec Mbappé et Dembélé sans Mbappé. Il y a une histoire aujourd'hui en équipe de France avec le vrai Mbappé et on n'a plus retrouvé ce Mbappé dans les grosses compétitions depuis la Coupe du monde 2022, ça fait quand même 4 ans. Tu dois trouver une solution. Il y a aussi l'avènement d'Olise », lâche-t-il au micro du Winamax FC avant de poursuivre.