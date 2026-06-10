«C'est emmerdant» : Walid Acherchour annonce une vraie galère avec Ousmane Dembélé !

Excellent avec le PSG depuis deux saisons, Ousmane Dembélé est en lice pour conserver son Ballon d'Or. Cependant, ses performances en équipe de France interrogent clairement au point que Walid Acherchour estime que la situation est désormais vraiment «emmerdante» pour les Bleus à quelques jours du début de la Coupe du monde.
La différence entre le Ousmane Dembélé avec le PSG et le Ousmane Dembélé de l'équipe de France est désormais flagrante. Le Ballon d'Or a effectivement réalisé deux saison magnifique avec le club de la capitale mais n'arrive pas à reproduire ces prestations en Bleus comme en témoigne sa prestation contre l'Irlande du Nord (3-1) lundi soir. Une situation qui pourrait rapidement devenir «emmerdante» comme l'explique Walid Acherchour.
Acherchour s'inquiète pour Dembélé
« Dembélé emmerde tout le monde. Mais je le dis dans le bon sens. Parce que son statut aujourd'hui, s'il n'est pas Ballon d'Or et s'il n'a pas ce qu'il a fait avec le PSG, c'est moins un souci aujourd'hui. Tu le mets sur le banc, c'est rideau (...) Il y a une histoire au PSG entre Dembélé avec Mbappé et Dembélé sans Mbappé. Il y a une histoire aujourd'hui en équipe de France avec le vrai Mbappé et on n'a plus retrouvé ce Mbappé dans les grosses compétitions depuis la Coupe du monde 2022, ça fait quand même 4 ans. Tu dois trouver une solution. Il y a aussi l'avènement d'Olise », lâche-t-il au micro du Winamax FC avant de poursuivre.
«C'est emmerdant»
« C'est emmerdant parce qu'entre les performances sportives de Mbappé au Real Madrid et les performances sportives de Dembélé au PSG qui sont très bonnes et le fait que quand il met le maillot bleu, il n'est plus le même, il faut lui trouver une place, ce n'est plus la même équipe. Je le dis depuis l'histoire des Trophées UNFP l'année dernière quand il avait dit "je joue dans l'axe", c'est emmerdant. C'est un problème de riche. Et pourquoi il emmerde tout le monde aussi, c'est que Dembélé ne casse pas tout avec l'équipe de France et il y a un doute. Moi demain tu me mets les deux, même avec Mbappé à ce niveau-là et tu me dis : "Walid, tu fais quoi ? A qui tu donnes les clés ?" Aujourd'hui à l'instant T, même si c'est du nivellement vers le bas, je les donne à Mbappé », ajoute Walid Acherchour.