Cette bataille entre le PSG et le Real Madrid pendant la Coupe du monde 2026 !

Avec Ousmane Dembélé (France), Achraf Hakimi (Maroc), Marquinhos (Brésil) ou encore Vitinha (Portugal), le Paris Saint-Germain a des représentants de choix dans cette Coupe du monde en Amérique du Nord. Huit joueurs du club ont déjà trouvé le chemin des filets, pour un total de 12 buts. C’est un de moins que le Real Madrid…
Le Paris Saint-Germain a vu quinze de ses champions d’Europe prendre la direction de l’Amérique du Nord pour y disputer la Coupe du monde : Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, Lucas Hernandez (France), Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos (Portugal), Achraf Hakimi (Maroc), Fabian Ruiz (Espagne), Ibrahim Mbaye (Sénégal), Willian Pacho (Équateur), Kang-In Lee (Corée du Sud) et Marquinhos (Brésil). Certains ont déjà eu l’occasion de s’illustrer en marquant.
Huit buteurs pour le PSG
Dans la nuit de jeudi à vendredi, Gonçalo Ramos, qui évoluera à l’AC Milan à partir de la saison prochaine, est devenu le huitième joueur appartenant au PSG lors du dernier exercice à trouver le chemin des filets face à la Croatie après Nuno Mendes, Joao Neves (Portugal), Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué (France), Achraf Hakimi (Maroc) et Ibrahim Mbaye (Sénégal).
La bataille de buts avec le Real Madrid
Au total, le PSG compte douze buts dans la compétition, c’est un de moins que le Real Madrid qui totalise treize réalisations, en grande partie grâce à Kylian Mbappé, avec six buts à lui tout seul. Vinicius Jr (4), Jude Bellingham (2) et Arda Guler (1) complètent la liste. Crystal Palace et Sunderland se partagent la troisième place du podium avec huit buts chacun, signés Ismaila Sarr (4), Daniel Munoz (Colombie) et Daichi Kamada (2) pour le nouveau club de Pierre Sage. Brian Brobbey (3), Habib Diarra (2), Granit Xhaka (1), Wilson Isidor (1) et Nilson Angulo (1) ont fait de même chez les Black Cats.