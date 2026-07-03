Le PSG entre dans l'histoire à la Coupe du Monde 2026 !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Double champion d’Europe en titre, le PSG et ses joueurs ont impressionné durant ces dernières années. Forcément, les joueurs de l’effectif parisien sont attendus au tournant sur cette Coupe du Monde 2026. Et jusque-là, ces derniers répondent présents puisque le club de la capitale vient d’entrer dans l’histoire de la compétition. Explications.

La Coupe du Monde 2026 bat son plein. Durant ce mondial, de nombreux clubs européens sont représentés au niveau des sélections, et c’est notamment le cas du PSG. Alors que le club parisien sort de deux saisons historiques d’affilée dans lesquelles il a remporté la Ligue des Champions, ses joueurs sont forcément attendus au tournant. Du côté de l’équipe de France, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, ou encore Désiré Doué ont répondu présents en étant décisifs sur la compétition.

Le PSG bat le Barça et le Bayern Munich concernant ce record Au Portugal, si Vitinha a des difficultés, João Neves ou encore Nuno Mendes réussissent leur tournoi. Comme l’indique d’ailleurs Opta, le PSG est définitivement entré dans l’histoire de la Coupe du Monde. Car depuis le début de la compétition, huit joueurs différents évoluant au PSG ont marqué durant cette Coupe du Monde 2026, ce qui constitue un nouveau record historique. Le PSG devance le FC Barcelone (en 2018) et le Bayern Munich (en 2014).