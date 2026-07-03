Le PSG entre dans l'histoire à la Coupe du Monde 2026 !

Double champion d’Europe en titre, le PSG et ses joueurs ont impressionné durant ces dernières années. Forcément, les joueurs de l’effectif parisien sont attendus au tournant sur cette Coupe du Monde 2026. Et jusque-là, ces derniers répondent présents puisque le club de la capitale vient d’entrer dans l’histoire de la compétition. Explications.
La Coupe du Monde 2026 bat son plein. Durant ce mondial, de nombreux clubs européens sont représentés au niveau des sélections, et c’est notamment le cas du PSG. Alors que le club parisien sort de deux saisons historiques d’affilée dans lesquelles il a remporté la Ligue des Champions, ses joueurs sont forcément attendus au tournant. Du côté de l’équipe de France, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, ou encore Désiré Doué ont répondu présents en étant décisifs sur la compétition.
Le PSG bat le Barça et le Bayern Munich concernant ce record
Au Portugal, si Vitinha a des difficultés, João Neves ou encore Nuno Mendes réussissent leur tournoi. Comme l’indique d’ailleurs Opta, le PSG est définitivement entré dans l’histoire de la Coupe du Monde. Car depuis le début de la compétition, huit joueurs différents évoluant au PSG ont marqué durant cette Coupe du Monde 2026, ce qui constitue un nouveau record historique. Le PSG devance le FC Barcelone (en 2018) et le Bayern Munich (en 2014).
Huit buteurs différents à la Coupe du Monde
Pour le moment, Ousmane Dembélé a inscrit quatre buts sur cette Coupe du Monde. Bradley Barcola en a inscrit deux, Désiré Doué un (équipe de France), Ibrahim Mbaye en a inscrit un (Sénégal), Gonçalo Ramos (Portugal), qui certes a rejoint l’AC Milan, mais qui au début de la compétition était encore inscrit comme un joueur du PSG en a également mis un, tout comme João Neves et Nuno Mendes. Le dernier joueur du club de la capitale à venir compléter cette liste des huit joueurs est bien évidemment Achraf Hakimi avec le Maroc.