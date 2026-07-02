Christophe Dugarry annonce le nouveau Neymar au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Didier Deschamps alterne entre Désiré Doué et Bradley Barcola, qui sont également en concurrence au PSG, Christophe Dugarry a avoué une préférence pour l’ancien Rennais auquel il voit des similitudes avec Neymar, notamment du point de vue de la technique.

Comme Luis Enrique au PSG, Didier Deschamps semble avoir instauré une concurrence entre Désiré Doué et Bradley Barcola. Chacun a été titularisé à deux reprises pour épauler Michael Olise, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. Christophe Dugarry a d'ailleurs évoqué ce débat, avouant une préférence pour Désiré Doué qu'il compare notamment à Neymar.

Doué, le nouveau Neymar ? « C’est extrêmement difficile. C’est une question de goût. Je préfère Désiré Doué parce que c’est plus technique… Ça me fait plus rêver. Par moment il est capable de se sortir de situations… Il a un peu de Neymar dans ses contrôles de balle, dans sa provoc’, dans ses dribbles… Il a quelque chose d’un peu unique. Bradley Barcola, il prend la profondeur, c’est plus un coureur. Il fait des choses très bien aussi. Je trouve que les deux sont extrêmement complémentaires », lâche-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre