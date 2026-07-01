PSG - Le prochain phénomène annoncé par Medhi Benatia ? «Il vaut 100M€»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien directeur sportif de l’OM, Medhi Benatia garde un oeil très attentif sur le marché des transferts, surtout lorsqu’il s’agit de l’un de ses compatriotes marocains. Le phénomène Ayyoub Bouaddi est annoncé avec insistance dans le collimateur du PSG pour cet été, et Benatia livre son point de vue sur ce dossier qui devrait rapporter un jackpot de 100M€ au LOSC selon lui.

Fort de sa nouvelle politique axée sur le recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel, le PSG semble donc logiquement prêt à foncer sur Ayyoub Bouaddi (18 ans). Le crack du LOSC, qui sort d’une grosse saison en Ligue 1, dispute actuellement la Coupe du Monde avec le Maroc où il continue de se mettre en valeur. Le PSG fait partie des prétendants en course pour rafler la mise avec Bouaddi cet été, mais sera forcément contraint de lâcher un gros chèque dans ce dossier. Medhi Benatia, ancien joueur majeur de l’équipe nationale du Maroc, s’est confié sur ce feuilleton du mercato dans les colonnes de la Gazzetta della Sport.

« Il veut déjà 100M€ » L’ancien directeur sportif de l’OM confirme les grandes qualités d’Ayyoub Bouaddi et évoque déjà un transfert qui devrait avoisiner les 100M€ pour le crack du LOSC : « Bouaddi a quelque chose en plus : c’est une star, un de ces joueurs qui émergent rarement. Il possède une maturité, une intelligence tactique et une personnalité incroyables. On dirait qu’il a déjà 300 matchs à son actif, alors qu’il n’est là que depuis 2007. Il vaut déjà cent millions, mais il ne viendra pas en Italie par contre, il coûte trop cher », estime Medhi Benatia. En clair, le PSG devra prévoir de lâcher un gros chèque s’il souhaite rafler la mise avec le phénomène du Maroc.