PSG/Arsenal : Bradley Barcola sur le départ à cause de la finale de la Ligue des champions ?

Bradley Barcola dispose d'un temps de jeu conséquent au PSG si l'on prend en considération ses titularisations en Ligue 1 ainsi qu'en Ligue des champions et certaines de ses entrées en jeu. Néanmoins, lorsque les grands rendez-vous européens approchent, il n'est pas souvent le premier choix de Luis Enrique. Ce fut le cas en finale de Ligue des champions contre Arsenal, ce qui l'agacerait au point de vouloir quitter le PSG ?
Le 30 mai dernier, le Paris Saint-Germain entrait un peu plus dans l'histoire de la Ligue des champions de ce XXIème siècle en devenant la deuxième équipe seulement à conserver son titre de champion en C1 après le Real Madrid entre 2016 et 2018. Lors de la finale remportée face à Arsenal (1-1 puis 4-3 aux tirs au but), Bradley Barcola n'a une fois de plus pas été aligné dans le onze de départ parisien par son entraîneur Luis Enrique. Contre l'Inter pour la finale précédente, Désiré Doué lui avait également été préféré.
Barcola encore omis du 11 de départ contre Arsenal, la fois de trop ?
Une situation qui pousse Bradley Barcola à sérieusement s'interroger sur son avenir. Le10sport.com vous dévoilait en mai dernier que les discussions pour sa prolongation de contrat, le sien courant jusqu'au 30 juin 2028, n'allaient pas bon train avec le PSG. De quoi permettre à Liverpool de se rapprocher du clan Barcola dans le cadre d'un potentiel transfert à son retour de la Coupe du monde. Selon Sky Sports, la frustration de l'international français de ne pas entamer les grands rendez-vous du PSG grandit de jour en jour. Ce qui pourrait lui faire quitter le Paris Saint-Germain trois ans après son transfert de l'OL.
«S’il a une opportunité en Premier League, pourquoi il n’irait pas ?»
Une position que comprend tout à fait Daniel Riolo. Dimanche soir, pendant la diffusion de l'After Foot, l'éditorialiste de RMC entend parfaitement que dans ce cas de figure particulier, Bradley Barcola aurait envie d'aller tenter sa chance ailleurs. « Je peux toujours comprendre qu’un joueur ait envie d’aller ailleurs. Il a gagné deux Ligues des champions, ça s’est bien passé. Au final, il a compris que sur les gros matchs il n’était pas le titulaire. S’il a une opportunité en Premier League, pourquoi il n’irait pas ? T’as le droit d’aller voir un autre championnat, t’as le droit de tenter une autre aventure. Moi, je lui dis : “bon vent à toi" ».