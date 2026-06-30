PSG/Arsenal : Bradley Barcola sur le départ à cause de la finale de la Ligue des champions ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Bradley Barcola dispose d'un temps de jeu conséquent au PSG si l'on prend en considération ses titularisations en Ligue 1 ainsi qu'en Ligue des champions et certaines de ses entrées en jeu. Néanmoins, lorsque les grands rendez-vous européens approchent, il n'est pas souvent le premier choix de Luis Enrique. Ce fut le cas en finale de Ligue des champions contre Arsenal, ce qui l'agacerait au point de vouloir quitter le PSG ?

Le 30 mai dernier, le Paris Saint-Germain entrait un peu plus dans l'histoire de la Ligue des champions de ce XXIème siècle en devenant la deuxième équipe seulement à conserver son titre de champion en C1 après le Real Madrid entre 2016 et 2018. Lors de la finale remportée face à Arsenal (1-1 puis 4-3 aux tirs au but), Bradley Barcola n'a une fois de plus pas été aligné dans le onze de départ parisien par son entraîneur Luis Enrique. Contre l'Inter pour la finale précédente, Désiré Doué lui avait également été préféré.

Barcola encore omis du 11 de départ contre Arsenal, la fois de trop ? Une situation qui pousse Bradley Barcola à sérieusement s'interroger sur son avenir. Le10sport.com vous dévoilait en mai dernier que les discussions pour sa prolongation de contrat, le sien courant jusqu'au 30 juin 2028, n'allaient pas bon train avec le PSG. De quoi permettre à Liverpool de se rapprocher du clan Barcola dans le cadre d'un potentiel transfert à son retour de la Coupe du monde. Selon Sky Sports, la frustration de l'international français de ne pas entamer les grands rendez-vous du PSG grandit de jour en jour. Ce qui pourrait lui faire quitter le Paris Saint-Germain trois ans après son transfert de l'OL.