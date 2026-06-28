Medhi Benatia : Ce joueur du PSG qui a conquis l’ancien dirigeant de l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, Medhi Benatia s’est exprimé sur l’équipe nationale du Maroc et certains de ses joueurs, notamment Achraf Hakimi. L’ancien directeur du football de l'OM considère l’arrière droit du PSG comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire à son poste, « au même niveau que Cafu ou Maicon. »

En cette période de Coupe du monde et alors que les Lions de l’Atlas seront opposés aux Pays-Bas lundi en 16es de finale, Medhi Benatia a été amené à évoquer l’actualité du Maroc et à s’exprimer sur certains de ses joueurs auprès de la Gazzetta dello Sport. L’ancien directeur du football de l’OM, qu’il a quitté le mois dernier, a notamment été interrogé sur Achraf Hakimi et s’il le considère comme un des meilleurs arrières droit de l’histoire.

« Il est au même niveau que Cafu ou Maicon » « Pour moi, oui, il est au même niveau que Cafu ou Maicon. Ces deux-là, cependant, ne marquaient pas les 10 à 15 buts par saison qu’Achraf inscrit, lui qui joue également au poste de milieu de terrain et d’attaquant. Et son niveau de jeu ne baisse jamais, même s’il dispute plus de 60 matchs par saison », a répondu Medhi Benatia, qui a également été très élogieux envers Ayyoub Bouaddi.