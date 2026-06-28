Medhi Benatia : Ce joueur du PSG qui a conquis l’ancien dirigeant de l’OM !

Dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport, Medhi Benatia s’est exprimé sur l’équipe nationale du Maroc et certains de ses joueurs, notamment Achraf Hakimi. L’ancien directeur du football de l'OM considère l’arrière droit du PSG comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire à son poste, « au même niveau que Cafu ou Maicon. »
En cette période de Coupe du monde et alors que les Lions de l’Atlas seront opposés aux Pays-Bas lundi en 16es de finale, Medhi Benatia a été amené à évoquer l’actualité du Maroc et à s’exprimer sur certains de ses joueurs auprès de la Gazzetta dello Sport. L’ancien directeur du football de l’OM, qu’il a quitté le mois dernier, a notamment été interrogé sur Achraf Hakimi et s’il le considère comme un des meilleurs arrières droit de l’histoire.
« Il est au même niveau que Cafu ou Maicon »
« Pour moi, oui, il est au même niveau que Cafu ou Maicon. Ces deux-là, cependant, ne marquaient pas les 10 à 15 buts par saison qu’Achraf inscrit, lui qui joue également au poste de milieu de terrain et d’attaquant. Et son niveau de jeu ne baisse jamais, même s’il dispute plus de 60 matchs par saison », a répondu Medhi Benatia, qui a également été très élogieux envers Ayyoub Bouaddi.
« Bouaddi a quelque chose en plus : c’est une star »
« Bouaddi a quelque chose en plus : c’est une star, l’un de ces joueurs qui n’apparaissent que de temps en temps. Il fait preuve d’une maturité incroyable, d’une intelligence tactique et d’une forte personnalité. On dirait qu’il a 300 matchs à son actif, alors qu’il n’est né qu’en 2007. Il vaut déjà cent millions, mais il ne viendra pas en Italie : il coûte trop cher », a déclaré Medhi Benatia. Ce dernier a aussi révélé avoir essayé de recruter Neil El Aynaoui à l’OM, lui qui a quitté le RC Lens pour l’AS Rome l’année dernière : « Il est très fort car il allie qualité et quantité. Je n’ai pas compris pourquoi, à Rome, il a joué moins que ce à quoi je m’attendais. J’avais essayé de le recruter pour mon équipe de Marseille, mais il coûtait trop cher. »