«J'avais tenté de le faire venir à l'OM» : Medhi Benatia révèle avoir raté le transfert d'une surprise de la Coupe du monde 2026 !

Axel Cornic

Tous les yeux sont tournés vers le continent américain, où se déroule en ce moment la Coupe du monde 2026. C’est notamment le cas de Medhi Benatia, qui sort tout juste d’une expérience très mouvementée à l’Olympique de Marseille, où il aurait bien aimé réussir à attirer un jeune talent étranger.

L’histoire était belle. Formé à Marseille sans n'y avoir jamais joué en professionnel, Medhi Benatia est revenu en 2023 pour tenter de construire un projet ambitieux. Mais ça n’aura finalement pas duré longtemps, puisque le directeur sportif a quitté son poste quelques mois après Roberto De Zerbi et Pablo Longoria, après avoir connu une saison catastrophique à l’OM.

Benatia quitte l’OM, mais... Mais ce n’est pas totalement terminé. Plusieurs sources assurent en effet que Benatia continuerait de travailler pour l’OM en coulisses, notamment sur le gros dossier du moment. Il s’agit évidemment du transfert de Mason Greenwood, que l’on annonce tout proche de l’AS Roma en ce début de mercato estival. Un accord aurait déjà été trouvé entre le joueur et le club italien, mais reste désormais le plus importants ; en trouver un entre les deux clubs. Et ça ne s’annonce pas si simple, puisque du côté de Marseille on réclamerait entre 50 et 55M€ pour laisser filer l’ailier anglais.