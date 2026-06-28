Transfert de Mason Greenwood : L’OM va se faire piéger ?

Axel Cornic

Dans le viseur de l’UEFA et menacé d’exclusion de toute compétition européenne, l’Olympique de Marseille doit absolument vendre en ce mercato estival. Ça tombe bien, puisqu’un premier gros dossier s’est précisé ces dernières semaines avec Mason Greenwood, qui pourrait devenir l’un transfert les plus lucratifs de l’histoire marseillaise.

Arrivé en juillet 2024, Mason Greenwood se rapproche doucement mais surement d’un départ. L’OM a grandement besoin de le vendre et plusieurs sources dont La Provence, ont récemment annoncé qu’il aurait déjà rendu les clés de son domicile à Aix-en-Provence. Mais l’enjeu pour Marseille est surtout de bien le vendre...

Greenwood vers la Roma Une piste assez précise s’est détachée en ce début de mercato, avec l’AS Roma. La presse italienne parle depuis plusieurs semaines déjà des discussions et négociations entre le club italien et l’entourage de Greenwood, qui aurait déjà donné son accord pour un contrat de cinq ans. Reste désormais à trouver un accord avec l’OM, qui rêverait de frapper un coup historique. On parle en effet d’un transfert entre 50 et 55M€ au minimum, ce qui ferait de l’ailier anglais la plus grosse vente de l’histoire du club, loin devant Michy Batshuayi et son transfert à 39M€ de 2017, vers Chelsea.