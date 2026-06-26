Vente du Parc des princes : Le PSG fait une annonce, et ça pourrait enfin bouger !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Successeur d’Anne Hidalgo à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire est favorable à la vente du Parc des Princes au PSG, qui étudie toujours la possibilité de construire un nouveau stade en banlieue. Ce jeudi, une réunion s’est tenue sur le sujet entre la ville et le club.

L’élection d’Emmanuel Grégoire à la mairie de Paris en mars dernier pourrait être décisive concernant la vente du Parc des Princes. Le successeur d’Anne Hidalgo s’est dit favorable et même « raisonnablement très optimiste » à ce que le PSG soit propriétaire de son enceinte. « Ça peut être un accord gagnant-gagnant, confiait Emmanuel Grégoire en avril sur RMC. Le club a un immense succès sportif, il cherche à affermir sa position sur le plan économique, y compris dans une compétition internationale d'image. J'ai le souhait ardent que le PSG reste au Parc des Princes. Ce serait dommage qu'il parte. Je vais tout faire pour que nous arrivions. Il y a 99,9 % de chance que le PSG reste au Parc. Je suis prêt à faire les efforts pour cela. »

Le PSG communique sur la réunion Les grandes manœuvres ont été lancées jeudi avec une première réunion officielle être le PSG et la Ville de Paris à l’Hôtel de Ville de Paris. « Cette réunion s’inscrit dans le cadre de la reprise des discussions engagée entre la Ville de Paris et le Paris Saint-Germain au printemps 2026 et de la réintégration du Parc des Princes dans le périmètre des études menées par le Club pour son projet de futur stade », a indiqué le club dans un communiqué, précisant que « cette démarche s’inscrit dans la continuité des études menées par le Paris Saint-Germain sur les différents sites actuellement examinés », à savoir ceux situés à Poissy et à Massy, toujours à l’ordre du jour malgré le rapprochement avec le maire PS de la capitale.