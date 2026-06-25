Lionel Messi snobe le PSG : La nouvelle preuve du malaise entre les deux

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En pleine Coupe du monde, Lionel Messi a fêté son 39e anniversaire ce mercredi. L’Inter Miami, son club actuel, ainsi que le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain ont publié un post spécial sur le réseau social Instagram pour l’occasion. S’il a pris la peine de remercier publiquement la franchise de MLS et la formation blaugrana, l’Argentin a néanmoins snobé le club de la capitale…

Auteur d’un doublé face à l’Autriche (2-0), Lionel Messi totalise déjà cinq réalisations dans cette Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, faisant de lui le meilleur buteur de l’histoire de la compétition avec 18 buts, dépassant ainsi l'Allemand Miroslav Klose (16). Lionel Messi épate encore, lui qui a fêté ses 39 ans en ce mercredi 24 juin.

Le message du PSG resté sans réponse Pour l’occasion, l’Inter Miami, où évolue l’Argentin depuis 2023, a publié un message spécial sur Instagram pour célébrer l’anniversaire de Leo Messi. Il en est de même pour le FC Barcelone et le PSG, ses anciens clubs. Si la franchise de MLS et le club catalan ont reçu une réponse de la part de l’attaquant, le double champion d’Europe en titre attend en revanche toujours un signe de Lionel Messi, parti par la petite porte après deux saisons très contrastées.