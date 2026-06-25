Lionel Messi snobe le PSG : La nouvelle preuve du malaise entre les deux

En pleine Coupe du monde, Lionel Messi a fêté son 39e anniversaire ce mercredi. L’Inter Miami, son club actuel, ainsi que le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain ont publié un post spécial sur le réseau social Instagram pour l’occasion. S’il a pris la peine de remercier publiquement la franchise de MLS et la formation blaugrana, l’Argentin a néanmoins snobé le club de la capitale…
Auteur d’un doublé face à l’Autriche (2-0), Lionel Messi totalise déjà cinq réalisations dans cette Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, faisant de lui le meilleur buteur de l’histoire de la compétition avec 18 buts, dépassant ainsi l'Allemand Miroslav Klose (16). Lionel Messi épate encore, lui qui a fêté ses 39 ans en ce mercredi 24 juin.
Le message du PSG resté sans réponse
Pour l’occasion, l’Inter Miami, où évolue l’Argentin depuis 2023, a publié un message spécial sur Instagram pour célébrer l’anniversaire de Leo Messi. Il en est de même pour le FC Barcelone et le PSG, ses anciens clubs. Si la franchise de MLS et le club catalan ont reçu une réponse de la part de l’attaquant, le double champion d’Europe en titre attend en revanche toujours un signe de Lionel Messi, parti par la petite porte après deux saisons très contrastées.
Messi malheureux à Paris
Lionel Messi n’a jamais caché son mal-être durant ses deux années au PSG, une nouvelle aventure provoquée par les problèmes financiers du FC Barcelone, dans l’incapacité de le retenir. « Comme je l'ai dit à l'époque, mon départ pour Paris n'est pas quelque chose que je souhaitais. C'était du jour au lendemain. J'ai dû m'habituer rapidement à un nouvel endroit après tant d'années passées à Barcelone », confiait-il en août 2023, après sa signature à l’Inter Miami. « Ces deux années n'ont pas été agréables pour moi, avait également lâché Messi deux ans plus tard, auprès d’Apple (le diffuseur de la MLS). Je n'étais pas heureux au quotidien, avec les entraînements, les matches... J'ai vraiment mis du temps à m'adapter à tout ça. »