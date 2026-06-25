Achraf Hakimi accusé de viol - Une sanction réclamée sur RMC : Le PSG ne doit plus le faire jouer !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Accusé de viol par une femme, Achraf Hakimi devra passer par la case procès. En effet, la cour d'appel de Versailles a décidé du renvoi devant la cour criminelle départementale du latéral marocain du PSG. Si Hakimi reste présumé innocent, il a toutefois été demandé au club de la capitale de ne plus le faire jouer.

Disputant actuellement la Coupe du monde avec le Maroc aux Etats-Unis, Achraf Hakimi a vu la cour d'appel de Versailles lui annoncer une mauvaise nouvelle dernièrement. En effet, alors que le joueur du PSG, accusé de viol par une jeune femme, avait fait appel contre son ordonnance de mise en accusation, celle-ci a été rejeté. Par conséquent, il y aura un procès pour Hakimi, qui reste toutefois encore aujourd’hui présumé innocent.

« Le PSG doit-il continuer à le faire jouer ? Non évidemment » Malgré cette présomption d’innocence, Emmanuelle Dancourt, chroniqueuse de l’émission Estelle Midi sur RMC, a appelé à une sanction de la part du PSG à l’encontre d’Achraf Hakimi. C’est ainsi qu’elle a lâché : « Le PSG doit-il continuer à le faire jouer ? Non évidemment. On est très en retard en France sur ce genre de questions. Si vous vous souvenez de l’affaire Greenwood, qui était à Manchester United, il a eu des accusations de violences conjugales et il a été viré tout de suite. Qui le récupère ? L’Espagne d’abord, la France ensuite ».