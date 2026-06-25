Achraf Hakimi accusé de viol - Une sanction réclamée sur RMC : Le PSG ne doit plus le faire jouer !

Accusé de viol par une femme, Achraf Hakimi devra passer par la case procès. En effet, la cour d'appel de Versailles a décidé du renvoi devant la cour criminelle départementale du latéral marocain du PSG. Si Hakimi reste présumé innocent, il a toutefois été demandé au club de la capitale de ne plus le faire jouer.
Disputant actuellement la Coupe du monde avec le Maroc aux Etats-Unis, Achraf Hakimi a vu la cour d'appel de Versailles lui annoncer une mauvaise nouvelle dernièrement. En effet, alors que le joueur du PSG, accusé de viol par une jeune femme, avait fait appel contre son ordonnance de mise en accusation, celle-ci a été rejeté. Par conséquent, il y aura un procès pour Hakimi, qui reste toutefois encore aujourd’hui présumé innocent.
« Le PSG doit-il continuer à le faire jouer ? Non évidemment »
Malgré cette présomption d’innocence, Emmanuelle Dancourt, chroniqueuse de l’émission Estelle Midi sur RMC, a appelé à une sanction de la part du PSG à l’encontre d’Achraf Hakimi. C’est ainsi qu’elle a lâché : « Le PSG doit-il continuer à le faire jouer ? Non évidemment. On est très en retard en France sur ce genre de questions. Si vous vous souvenez de l’affaire Greenwood, qui était à Manchester United, il a eu des accusations de violences conjugales et il a été viré tout de suite. Qui le récupère ? L’Espagne d’abord, la France ensuite ».
« On ne renvoie pas quelqu’un dans une juridiction criminelle sur une simple rumeur »
Elle a ensuite ajouté à propos de cette affaire Hakimi : « C’est homme là est présumé innocent on va quand même le dire mais je trouve qu’on ne peut pas faire comme si de rien était. Je me demande quelle image le club renvoie finalement, de le soutenir à fond comme ça. Lui dit qu’il est très soutenu par le club. On ne renvoie pas quelqu’un dans une juridiction criminelle sur une simple rumeur, les magistrats ont considéré qu’il y avait suffisamment d’indices ».