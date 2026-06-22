Ligue des champions : William Saliba est «amer» après le back-to-back du PSG

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain est allé chercher sa deuxième étoile en Ligue des champions dans la douleur. Menés face à Arsenal, les hommes de Luis Enrique sont parvenus à revenir au score et de parachever leur victoire aux tirs au but (1-1 puis 4-3 aux tirs au but). Le défenseur des Gunners s’est confié pour France Football sur l’amertume qui l’a habité dans ces moments difficiles.

Il y a trois semaines de cela, le Paris Saint-Germain signait une performance que seul le Real Madrid est parvenu à faire depuis le début des années 2000 : conserver son titre en Ligue des champions. Pour ce faire, les hommes de Luis Enrique ont dû se défaire du compact bloc équipe d’Arsenal qui n’a pas proposé de jeu, se contentent de contenir les attaques parisiennes. Un plan de jeu décrié, mais défendu par William Saliba pour France Football et L’Équipe avant de s’envoler pour les États-Unis avec l’équipe de France pour la Coupe du monde.

«On a senti Paris frustré comme jamais en première période, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont bloqué le PSG comme on l'a fait» « Des regrets! Mais vraiment. Quand tu ouvres la marque dans une finale (Kal Havertz, 6°) que tu ne concèdes l'égalisation que sur penalty (Ousmane Dembélé, 65°) et que tu perds aux tirs au but, forcément tu es amer. J'ai entendu dire qu'on avait marqué trop tôt mais moi, je préfère ouvrir le score contre une équipe comme le PSG plutôt que l'inverse, sinon là tu risques d'exploser. Les gens oublient que l'on a une belle balle de 2-0 par Havertz juste avant la pause. Si on la met, est-ce que les gens auraient dit qu’on avait marqué trop tôt ? On avait le bon plan de jeu, on a senti Paris frustré comme jamais en première période, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont bloqué le PSG comme on l'a fait ». Cependant, alors que la parade pour célébrer le titre de champion de Premier League ne pouvait pas être planifiée à un autre moment au vu du calendrier serré en fin de saison entre le championnat et la finale de la Ligue des champions, elle s’est déroulée au lendemain de la défaite contre le PSG (1-1 puis 4-3 aux tirs au but. De quoi laisser un goût amer à William Saliba. « Mais bon, même s'il y a de la fierté pour l'ensemble de la saison, particulièrement chez nos supporters, le lendemain, à la parade (organisée à Londres pour le titre de champion), je me forçais à sourire pour ne pas gâcher la fête ».