PSG/Real Madrid : Le transfert de Michael Olise anime le mercato, son entourage fait une grande annonce

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C'est l'un des tubes de ce début d'été et de mercato. Tant pour ce qu'il produit sur le terrain avec l'équipe de France que ce qu'il génère comme intérêt sur le marché des transferts, Michael Olise est partout dans les médias. Néanmoins, bien qu'il soit annoncé dans les petits papiers du Real Madrid voire du PSG, l'ailier du Bayern Munich a mis les choses au clair.

Cela fait quelques jours désormais que le feuilleton Michael Olise fait parler dans la presse. L'avenir de l'international français de 24 ans, élu meilleur joueur de la saison en Bundesliga avec ses 15 buts et 19 passes décisives en 32 apparitions, ne cesse d'alimenter les rumeurs en cette période de mercato. Dans le cadre de sa réélection à la présidence du Real Madrid, bien que le club ait affirmé avoir dégainé une offre de 150M€ à l'Atletico de Madrid pour le transfert de Julian Alvarez, la volonté de Florentino Pérez sur le marché se nommerait Michael Olise et personne d'autre.

Le clan Olise a joué carte sur table avec le Bayern Munich C'est la signature galactique que le patron du Real Madrid reconduit dans ses fonctions suite aux votes des socios merengue le 7 juin dernier souhaite mener à bien. Néanmoins, c'est sans compter sur la réticence des dirigeants du Bayern Munich de laisser filer le numéro 11 de l'équipe de France, pour 200M€ voire même 500M€ selon un membre du comité d'administration du club bavarois qui s'était confié sur la question à L'Equipe dernièrement. Et il se trouve que l'entourage de Michael Olise est sur la même longueur d'onde. Le journaliste Florian Plettenberg confie que les proches de l'international français se seraient entretenus avec les décideurs du Bayern Munich pour leur faire part de la réalité du moment : aucune discussion, négociation ou rencontre avec des émissaires du Real Madrid dans le cadre d'un transfert.