Olise est comparé à Zidane, ce joueur de l'équipe de France calme tout le monde !

Amadou Diawara

Epoustouflant sous les couleurs du Bayern et de l'équipe de France ces derniers mois, Michael Olise est comparé à Zinedine Zidane par certains. Présent en conférence de presse ce samedi soir, William Saliba a calmé le jeu, affirmant qu'il avait encore du chemin à faire avant de pouvoir s'assoir à la table du Ballon d'Or 98.

Ces derniers mois, Michael Olise éclabousse de sa classe la planète football, que ce soit sous le maillot du Bayern ou de l'équipe de France. Lors de l'entrée en lice des Bleus à la Coupe du Monde, le numéro 11 de Didier Deschamps a régalé Kylian Mbappé. En effet, Michael Olise est à l'origine des deux buts de son capitaine face au Sénégal (3-1). Et aujourd'hui, certains comparent le joueur de 24 ans à Zinedine Zidane.

«Il a beaucoup de choses à accomplir avant qu'on puisse le comparer à Zidane» Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Patrick Vieira n'a pas tari d'éloges à l'égard de Michael Olise, affirmant qu'il pouvait devenir le nouveau Zinedine Zidane pour l'équipe de France. « C'est le futur qui dira si c'est un Zidane, si c'est un Platini, si c'est un joueur de ce niveau-là. Mais il y a un élément dont je suis convaincu : le potentiel, il l'a. Il a un potentiel à la Zidane. Il a cette créativité, cette finesse, cette créativité, cette efficacité. C'est ça qui en fait un joueur différent : les grands joueurs ont ce pouvoir, quel que soit le contexte, d'être décisif dans les 30 derniers mètres. Ce qu'il a fait avec le Bayern cette saison, déjà, c'est assez extraordinaire. C'est un joueur qui, avec l'expérience en club et en équipe de France, va prendre de la maturité. Et avec ça, c'est quelqu'un qui va exploser. C'est un futur Ballon d'Or, tout simplement. La Coupe du monde va lui donner la confiance en plus et après, il explosera totalement aux yeux du monde », s'est enflammé l'ancien milieu de terrain des Bleus.