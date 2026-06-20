Equipe de France : Pas d'accord avec Kylian Mbappé, Michael Olise lui répond !

Amadou Diawara

Convoqué par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde 2026, Michael Olise a été complimenté par Kylian Mbappé, qui le considère comme « le joueur du présent et celui de demain ». Estimant ne pas encore être un joueur d'avenir, le numéro 11 des Bleus a répondu à son capitaine.

Etincelant sous les couleurs du Bayern en 2025-2026, Michael Olise fait logiquement partie de la liste de 26 joueurs convoqués par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde 2026. Un choix totalement validé par Kylian Mbappé. Après l'annonce de son sélectionneur, le capitaine de l'équipe de France avait affirmé que Michael Olise était « le joueur du présent et celui de demain » lors d'un entretien accordé à L'Equipe.

«Vous êtes d'accord avec ça ? Non» Interrogé par L'Equipe à Clairefontaine avant le grand départ pour les Etats-Unis, Michael Olise a répondu à Kylian Mbappé, affirmant qu'il n'était pas encore « le joueur de demain ». « Ah, c'est un énorme compliment. Vous êtes d'accord avec ça ? Non (sourire). Non ? Je veux dire que c'est agréable d'entendre cela, surtout de la part de Kylian. Quand il s'agit de quelqu'un avec qui tu joues, que tu respectes et qui a déjà tant accompli dans le football, je pense que c'est toujours agréable d'entendre ce genre de choses. Pour l'instant, je dirais que, oui, je suis un joueur du présent. Si je continue à travailler dur et à garder les pieds sur terre, alors j'espère bien devenir un joueur d'avenir », a jugé Michael Olise, le numéro 11 de l'équipe de France.