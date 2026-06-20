Transfert historique pour Michael Olise : Le Real Madrid lâche une réponse officielle !

Cet été, le nom de Michael Olise est revenu avec insistance du côté du Real Madrid. Alors que d’après la presse espagnole, le Bayern Munich ne vendra sa star qu’en cas d’offre historique, le club madrilène a tenu à clarifier la situation actuelle concernant l’ailier français à travers un communiqué officiel publié ce samedi.
De quoi sera fait l’avenir de Michael Olise ? Devenu une véritable star au Bayern Munich, l’international Français serait depuis plusieurs semaines dans le collimateur du Real Madrid. D’après AS, le club bavarois ne compte absolument pas se séparer du phénomène de 24 ans, à moins d’une offre historique dépassant les 222M€ dépensés par le PSG en 2017 pour Neymar. Après plusieurs semaines de feuilleton, le Real Madrid a décidé de publier un communiqué officiel à ce sujet ce samedi.
« Le Real Madrid CF souhaite déclarer qu’il n’a eu aucun contact direct ou indirect avec le joueur susmentionné »
« En réponse aux informations publiées dans divers médias concernant un prétendu intérêt de notre club pour le joueur de Bayern Munich, Michael Olise, le Real Madrid CF souhaite déclarer qu’il n’a eu aucun contact direct ou indirect avec le joueur susmentionné, ses représentants ou quiconque de son entourage. Le Real Madrid tient également à souligner l’excellente relation institutionnelle qu’il entretient avec le Bayern Munich, avec qui il partage une longue histoire de respect mutuel, de collaboration et d’admiration, et regrette la diffusion de spéculations qui ne correspondent pas à la réalité », peut-on lire au sein de ce dernier.
Le Real veut apaiser la situation avec le Bayern
« Les deux clubs ont toujours entretenu une relation fondée sur la confiance et le respect mutuel, ce qui se reflète, entre autres aspects, dans la conviction partagée qu’un éventuel intérêt pour un joueur appartenant à l’autre club doit d’abord être traité entre les entités elles-mêmes, conformément aux principes de loyauté institutionnelle qui ont historiquement régi les relations entre le Bayern Munich et le Real Madrid », ajoute le Real Madrid, qui souhaite conserver de bonnes relations avec le Bayern Munich donc…