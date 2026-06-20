Transfert historique pour Michael Olise : Le Real Madrid lâche une réponse officielle !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le nom de Michael Olise est revenu avec insistance du côté du Real Madrid. Alors que d’après la presse espagnole, le Bayern Munich ne vendra sa star qu’en cas d’offre historique, le club madrilène a tenu à clarifier la situation actuelle concernant l’ailier français à travers un communiqué officiel publié ce samedi.

De quoi sera fait l’avenir de Michael Olise ? Devenu une véritable star au Bayern Munich, l’international Français serait depuis plusieurs semaines dans le collimateur du Real Madrid. D’après AS, le club bavarois ne compte absolument pas se séparer du phénomène de 24 ans, à moins d’une offre historique dépassant les 222M€ dépensés par le PSG en 2017 pour Neymar. Après plusieurs semaines de feuilleton, le Real Madrid a décidé de publier un communiqué officiel à ce sujet ce samedi.

« Le Real Madrid CF souhaite déclarer qu’il n’a eu aucun contact direct ou indirect avec le joueur susmentionné » « En réponse aux informations publiées dans divers médias concernant un prétendu intérêt de notre club pour le joueur de Bayern Munich, Michael Olise, le Real Madrid CF souhaite déclarer qu’il n’a eu aucun contact direct ou indirect avec le joueur susmentionné, ses représentants ou quiconque de son entourage. Le Real Madrid tient également à souligner l’excellente relation institutionnelle qu’il entretient avec le Bayern Munich, avec qui il partage une longue histoire de respect mutuel, de collaboration et d’admiration, et regrette la diffusion de spéculations qui ne correspondent pas à la réalité », peut-on lire au sein de ce dernier.