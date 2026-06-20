Un transfert à 13M€ : L'OM prêt à se débarrasser d'un de ses gros salaires

Axel Cornic

Après une saison très mouvementée, l’Olympique de Marseille doit affronter un mercato estival brûlant. Des nombreux cadres sont en effet annoncés sur le départ et si on parle beaucoup de Mason Greenwood, suivi par l’AS Roma, on pourrait voir un autre joueur faire sa valise dans les prochains jours.

En fin de saison, on se disait déjà que Marseille allait voir plusieurs joueurs partir. C’est encore plus vrai après la sanction infligée par l’UEFA. Pour rentrer dans les clous du fair-play financier, l’OM va en effet devoir vendre ses meilleurs éléments et surtout, ses plus gros salaires. Evidemment, le premier nom qui vient est celui de Mason Greenwood, qui devrait quitter le club phocéen deux ans après son arrivée.

L’OM prépare le départ d’Højbjerg Il n’est toutefois pas le seul ! Les médias italiens assurent en effet que Pierre-Emile Højbjerg serait également poussé vers la sortie, avec l’Atalanta qui lui ferait les yeux doux. Une rencontre aurait déjà eu lieu entre les dirigeants du club bergamasque et l’entourage du milieu de terrain, qui possède l’un des plus gros salaires de l’effectif. D’après les informations de Il Corriere dello Sport, l’OM aurait déjà fixé le prix de 13M€ pour laisser filer son joueur, arrivé en juillet 2024 en provenance de Tottenham.