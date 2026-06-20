Un transfert à 13M€ : L'OM prêt à se débarrasser d'un de ses gros salaires

Après une saison très mouvementée, l’Olympique de Marseille doit affronter un mercato estival brûlant. Des nombreux cadres sont en effet annoncés sur le départ et si on parle beaucoup de Mason Greenwood, suivi par l’AS Roma, on pourrait voir un autre joueur faire sa valise dans les prochains jours.
En fin de saison, on se disait déjà que Marseille allait voir plusieurs joueurs partir. C’est encore plus vrai après la sanction infligée par l’UEFA. Pour rentrer dans les clous du fair-play financier, l’OM va en effet devoir vendre ses meilleurs éléments et surtout, ses plus gros salaires. Evidemment, le premier nom qui vient est celui de Mason Greenwood, qui devrait quitter le club phocéen deux ans après son arrivée.
L’OM prépare le départ d’Højbjerg
Il n’est toutefois pas le seul ! Les médias italiens assurent en effet que Pierre-Emile Højbjerg serait également poussé vers la sortie, avec l’Atalanta qui lui ferait les yeux doux. Une rencontre aurait déjà eu lieu entre les dirigeants du club bergamasque et l’entourage du milieu de terrain, qui possède l’un des plus gros salaires de l’effectif. D’après les informations de Il Corriere dello Sport, l’OM aurait déjà fixé le prix de 13M€ pour laisser filer son joueur, arrivé en juillet 2024 en provenance de Tottenham.
« Il ne faut plus balancer des salaires indécents à des mecs qui ne les méritent pas »
Tout récemment sur RMC, Éric Di Meco pointait déjà du doigt le salaire très important de Højbjerg, qui pèse lourd sur les caisses de l’OM. « Il ne faut plus balancer des salaires indécents à des mecs qui ne les méritent pas. Je vais prendre l’exemple d’Højbjerg. Il a eu une belle carrière, Tottenham, international danois... » a expliqué l’ancien défenseur marseillais. « Mais quand il arrive chez nous, il est déclinant, il est cramé. On a une équipe moyenne donc tu vois qu’il a du ballon. Mais il y a peut-être moyen de trouver des mecs plus jeunes, avec l’état d’esprit et moins chers ».