«Ça va partir dans tous les sens» : Du mouvement attendu sur le mercato, le PSG concerné ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le mercato estival est impacté par la Coupe du monde qui a lieu en ce moment même aux États-Unis, au Mexique et au Canada, jusqu’au 19 juillet. Mais en privé, cela n’empêche pas les parties prenantes de préparer les grandes manœuvres en vue d’une deuxième partie d’été qui s’annonce chargée.

Depuis le 11 juin, 48 nations sont engagées dans cette 23e édition de la Coupe du monde qui se tient en Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada) jusqu’au 19 juillet. Forcément, cela se répercute sur le mercato, assez calme jusqu’à présent, la plupart des joueurs se focalisant sur l’événement. Mais en coulisse, les tractations ont déjà commencé et cela pourrait vite s’emballer.

« C’est en train de se préparer, en ce moment même, à New York » Présent aux États-Unis afin de couvrir le Mondial pour RMC, le journaliste Fabrice Hawkins s’est prononcé sur les préparatifs du mercato. « C’est intéressant de rester à New York parce qu’il y a absolument toute la planète foot. Il y a beaucoup d’entourages, de familles de joueurs, d’agents et de dirigeants également. (…) Tout le réseau est ici et tout le monde vit à l’heure américaine. Pour le moment, c’est assez calme sur le mercato. Seul le Real Madrid a frappé fort sous l’impulsion de Florentino Pérez. Mais je peux vous garantir que lorsqu’on va arriver sur la fin de la Coupe du monde, ça va partir dans tous les sens. Et c’est en train de se préparer, en ce moment même, à New York », confie-t-il.