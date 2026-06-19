Un nouveau salaire démentiel pour Michael Olise : Le Bayern Munich se prépare à répondre au PSG et au Real Madrid

Eclaboussant la Coupe du monde de son talent avec l'équipe de France, Michael Olise anime également la rubrique mercato. En effet, au cours des derniers jours, on a beaucoup parlé d'un intérêt du Real Madrid puis du PSG pour la star du Bayern Munich. Mais voilà que face à cette menace, le club bavarois va contre-attaquer avec à la clé un possible salaire XXL pour Olise.
En 2024, le Bayern Munich déboursait près de 60M€ pour recruter Michael Olise en provenance de Crystal Palace. Un investissement plus que rentable puisqu'aujourd'hui, la valeur du Français a explosé et ne fait que grimper. Auteur d'une saison XXL, Olise a démarré la Coupe du monde en trombe avec l'équipe de France face au Sénégal. De quoi confirmer le Real Madrid et le PSG dans leur volonté de le recruter. Mais voilà que le club bavarois n'a pas dit son dernier mot face à ces menaces.
Plus 10 millions d'euros par an pour Olise ?
Pour le Bayern Munich, il n'est pas question aujourd'hui de se séparer de Michael Olise. C'est ainsi que le club bavarois pourrait mettre la main au portefeuille pour convaincre le Français de rester. Journaliste pour Bild, Christian Falk a ainsi fait savoir qu'Olise pourrait recevoir une grosse augmentation de salaire en signant un nouveau contrat. Emargeant actuellement à 15M€, il pourrait devenir l'un des joueurs les mieux de l'effectif en passant à 25M€. Le tout en allongeant sa durée d'engagement jusqu'en 2031 avec le Bayern.
Le successeur de Zidane en équipe de France ?
Le Bayern Munich a donc l'intention de garder le plus longtemps possible Michael Olise. Il faut dire que le Bayern Munich a là un très grand talent. Patrick Vieira a même été jusqu'à dire qu'il était le successeur de Zinedine Zidane en équipe de France à la suite de son match contre le Sénégal : « On avait Michel Platini, on avait Zinédine Zidane, on a maintenant Michael Olise. C'est un futur Ballon d'Or. Il a tous les atouts pour briller sur la scène internationale. Il a une excellente vision du jeu, sa façon de se retourner face au jeu et la qualité de sa passe à Kylian Mbappé étaient vraiment exceptionnelles. C'est un numéro dix volontaire. Il fait tout pour mettre les attaquants dans les meilleures conditions pour marquer ».