Un nouveau salaire démentiel pour Michael Olise : Le Bayern Munich se prépare à répondre au PSG et au Real Madrid

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Eclaboussant la Coupe du monde de son talent avec l'équipe de France, Michael Olise anime également la rubrique mercato. En effet, au cours des derniers jours, on a beaucoup parlé d'un intérêt du Real Madrid puis du PSG pour la star du Bayern Munich. Mais voilà que face à cette menace, le club bavarois va contre-attaquer avec à la clé un possible salaire XXL pour Olise.

En 2024, le Bayern Munich déboursait près de 60M€ pour recruter Michael Olise en provenance de Crystal Palace. Un investissement plus que rentable puisqu'aujourd'hui, la valeur du Français a explosé et ne fait que grimper. Auteur d'une saison XXL, Olise a démarré la Coupe du monde en trombe avec l'équipe de France face au Sénégal. De quoi confirmer le Real Madrid et le PSG dans leur volonté de le recruter. Mais voilà que le club bavarois n'a pas dit son dernier mot face à ces menaces.

Plus 10 millions d'euros par an pour Olise ? Pour le Bayern Munich, il n'est pas question aujourd'hui de se séparer de Michael Olise. C'est ainsi que le club bavarois pourrait mettre la main au portefeuille pour convaincre le Français de rester. Journaliste pour Bild, Christian Falk a ainsi fait savoir qu'Olise pourrait recevoir une grosse augmentation de salaire en signant un nouveau contrat. Emargeant actuellement à 15M€, il pourrait devenir l'un des joueurs les mieux de l'effectif en passant à 25M€. Le tout en allongeant sa durée d'engagement jusqu'en 2031 avec le Bayern.