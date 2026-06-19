Mercato : Un gros chèque venu d’Angleterre pour Mason Greenwood ? L’OM va devoir y renoncer !

Annoncé proche de l’AS Rome ces derniers jours, Mason Greenwood aurait également des prétendants en Angleterre, tels qu’Arsenal et Tottenham. Toutefois, une offre en provenance de l’Angleterre semble peu probable pour l’attaquant de l’OM, même si le club en aurait bien besoin pour renflouer ses comptes, en raison de son passé judiciaire outre-Manche.
En attendant son passage devant la DNCG et un probable encadrement de sa masse salariale, l’OM a eu mercredi le verdict de l’UEFA. Le club a écopé d’un sursis concernant son exclusion de la Ligue Europa, ainsi que d’une amende de 10M€. L’Olympique de Marseille a donc plus que jamais besoin de vendre et le principal candidat à un départ se nomme Mason Greenwood.
Tottenham et Arsenal en pincent pour Greenwood mais…
Depuis plusieurs jours maintenant, l’ailier âgé de 24 ans est annoncé dans le viseur de l’AS Rome, avec qui il aurait déjà trouvé un accord contractuel. La Louve doit en revanche trouver un terrain d’entente avec l’OM, où le joueur est sous contrat jusqu’en juin 2029, qui attend environ 50-55M€, sans oublier que Manchester United récupérera 40% de cette somme. Comme indiqué par L’Equipe, des clubs anglais, tels que Tottenham et Arsenal, sont également intéressés, mais un retour en Premier League semble toujours très peu probable pour Mason Greenwood.
Un retour en Premier League toujours peu probable
En 2022, l’Anglais avait été accusé de tentative de viol et d’agression par sa compagne, mais les charges avaient été abandonnées après le retrait de la plainte par cette dernière. Ce qui ne lui a toujours pas été pardonné outre-Manche et rend difficile un éventuel retour en Premier League. S’il avait exprimé son envie de rester en marge des Trophées UNFP, Mason Greenwood est la plus grosse valeur marchande de l’OM. En raison de sa situation financière, le club n’est pas dans la possibilité de le garder et ne pourrait pas refuser une belle offre pour celui qui a fini deuxième meilleur buteur des deux derniers exercices de Ligue 1.