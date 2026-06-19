Mercato : Un gros chèque venu d’Angleterre pour Mason Greenwood ? L’OM va devoir y renoncer !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé proche de l’AS Rome ces derniers jours, Mason Greenwood aurait également des prétendants en Angleterre, tels qu’Arsenal et Tottenham. Toutefois, une offre en provenance de l’Angleterre semble peu probable pour l’attaquant de l’OM, même si le club en aurait bien besoin pour renflouer ses comptes, en raison de son passé judiciaire outre-Manche.

En attendant son passage devant la DNCG et un probable encadrement de sa masse salariale, l’OM a eu mercredi le verdict de l’UEFA. Le club a écopé d’un sursis concernant son exclusion de la Ligue Europa, ainsi que d’une amende de 10M€. L’Olympique de Marseille a donc plus que jamais besoin de vendre et le principal candidat à un départ se nomme Mason Greenwood.

Tottenham et Arsenal en pincent pour Greenwood mais… Depuis plusieurs jours maintenant, l’ailier âgé de 24 ans est annoncé dans le viseur de l’AS Rome, avec qui il aurait déjà trouvé un accord contractuel. La Louve doit en revanche trouver un terrain d’entente avec l’OM, où le joueur est sous contrat jusqu’en juin 2029, qui attend environ 50-55M€, sans oublier que Manchester United récupérera 40% de cette somme. Comme indiqué par L’Equipe, des clubs anglais, tels que Tottenham et Arsenal, sont également intéressés, mais un retour en Premier League semble toujours très peu probable pour Mason Greenwood.