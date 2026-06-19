222M€ : Après Neymar, le PSG impliqué dans un nouveau transfert historique ?

Annoncé dans le viseur du PSG et du Real Madrid, Michael Olise est officiellement jugé intransférable par le Bayern Munich. Une position qui pourrait évoluer si l’international français demandait à partir et qu’un club venait à offrir une somme considérable pour son transfert…
Auteur d’un premier match convaincant lors de l’entrée en lice des Bleus à la Coupe du monde face au Sénégal (3-1), Michael Olise ne fait pas uniquement parler de lui pour ses prestations sur le terrain. Dans la rubrique mercato aussi, l’ailier du Bayern Munich fait la Une, son nom circulant notamment au PSG et au Real Madrid. Si le géant bavarois n’est pas vendeur, une offre historique pourrait le faire changer d’avis.
Michael Olise joueur le plus cher de l’histoire ?
Selon certaines sources rapportées par le quotidien espagnol AS, le Bayern Munich serait prêt à s’asseoir à la table des négociations si un club dégainait une offre dépassant les 222 millions, somme versée par le PSG au FC Barcelone à l’été 2017 pour le transfert de Neymar, qui reste à ce jour le plus cher de l’histoire.
Le Real Madrid ne lâche pas le morceau
AS rappelle que le Real Madrid n’a pas dit son dernier mot malgré les avertissements du Bayern Munich au sujet de Michael Olise. « Il n'est pas à vendre, a récemment affirmé le président Herbert Hainer. Le Bayern Munich n'est pas un club vendeur. Il est sous contrat à long terme. S'ils veulent envoyer une offre, ce qui n'est pas arrivé jusqu'à présent, il peut s'épargner cette peine. » Une position qui pourrait changer si Michael Olise affichait au grand jour des envies de départ, ajoute le média espagnol. Bild affirmait récemment que le joueur de 24 ans pourrait recevoir une offre de prolongation jusqu'en 2031 avec à la clé un salaire annuel de 25M€ pour le convaincre de rester. Affaire à suivre…