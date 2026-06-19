222M€ : Après Neymar, le PSG impliqué dans un nouveau transfert historique ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Annoncé dans le viseur du PSG et du Real Madrid, Michael Olise est officiellement jugé intransférable par le Bayern Munich. Une position qui pourrait évoluer si l’international français demandait à partir et qu’un club venait à offrir une somme considérable pour son transfert…

Auteur d’un premier match convaincant lors de l’entrée en lice des Bleus à la Coupe du monde face au Sénégal (3-1), Michael Olise ne fait pas uniquement parler de lui pour ses prestations sur le terrain. Dans la rubrique mercato aussi, l’ailier du Bayern Munich fait la Une, son nom circulant notamment au PSG et au Real Madrid. Si le géant bavarois n’est pas vendeur, une offre historique pourrait le faire changer d’avis.

Michael Olise joueur le plus cher de l’histoire ? Selon certaines sources rapportées par le quotidien espagnol AS, le Bayern Munich serait prêt à s’asseoir à la table des négociations si un club dégainait une offre dépassant les 222 millions, somme versée par le PSG au FC Barcelone à l’été 2017 pour le transfert de Neymar, qui reste à ce jour le plus cher de l’histoire.