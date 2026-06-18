Coupe du Monde : Dembélé, Olise... Deschamps va faire des changements au prochain match !

Alexis Brunet

Lundi soir, l’équipe de France jouera son deuxième match dans cette Coupe du monde 2026 contre l’Irak. Didier Deschamps devrait opérer deux ou trois changements dans le onze de départ comparé à l’équipe qui a commencé contre le Sénégal. Ousmane Dembélé et Michael Olise devraient conserver leur place et le joueur du Bayern Munich a de grandes chances d’évoluer en position de numéro dix.

Pour ses grands débuts dans cette Coupe du monde 2026, l’équipe de France n’a pas déçu. Mardi soir, les Bleus se sont imposés 3-1 contre le Sénégal grâce à un doublé de Kylian Mbappé et une réalisation de Bradley Barcola. Les protégés de Didier Deschamps abordent donc dans de bonnes conditions leur prochain match qui sera contre l’Irak lundi soir.

Dembélé n’est pas satisfait de sa prestation contre le Sénégal Si Kylian Mbappé, Bradley Barcola ou encore Michael Olise ont brillé contre le Sénégal, ce n’est pas vraiment le cas d’Ousmane Dembélé. Le joueur du PSG n’a pas su se montrer décisif et il est déçu de sa prestation, à en croire le journaliste Bertrand Latour qui s’est exprimé au micro d’Infosport+. « Si Ousmane Dembélé en attend plus de lui-même après le Sénégal ? C'est vrai qu'il était quelque peu stigmatisé après cette première rencontre. C'est vrai qu'il n'a pas été au niveau escompté. Effectivement, il n'est pas satisfait de la performance qu'il a pu livrer. Il ne se cherche pas d'excuse par rapport à son positionnement. Il a d'abord évolué en tant que numéro 10 avant de basculer sur la droite ; et c'est d'ailleurs à ce moment-là que le destin de la France a basculé. Ils ont plutôt été bons collectivement en deuxième période. Ce qui donne évidemment envie au staff de l'équipe de France de revoir Michael Olise en position de numéro 10 dans une composition face à l'Irak, où, de manière plus générale, il y aura deux ou trois changements grand maximum. »