«Tu me dois de l'argent maintenant» : Ce joueur du PSG a tiré les cheveux d'un adversaire pour gagner un pari !

Alexis Brunet

Il y a à peu près un an, le PSG était tombé face à Chelsea en finale de la Coupe du monde des clubs (3-0). Lors de ce match, Joao Neves avait été expulsé pour avoir tiré les cheveux de Marc Cucurella. Récemment, Gonçalo Ramos a révélé que son compatriote aurait dû gagner de l’argent grâce à ce geste car un pari avait été effectué dans le vestiaire parisien.

Si cette saison du PSG est réussie avec le titre en Ligue des champions, il y a deux ans le club de la capitale était peut-être encore plus impressionnant. L’équipe de Luis Enrique avait mis la main sur presque tous les trophées possibles, à l’exception de la Coupe du monde des clubs. Les Parisiens avaient réussi à se hisser jusqu’en finale, mais ils étaient finalement tombés de haut puisque Chelsea s’était imposé sur le score de 3-0.

Neves aurait dû gagner de l’argent pour avoir tiré les cheveux de Cucurella Lors de cette finale contre Chelsea, Joao Neves avait été exclu en fin de match car il avait tiré les cheveux de Marc Cucurella et il avait donc écopé d’un carton rouge. Près d’un an plus tard, Gonçalo Ramos a révélé que son compatriote aurait dû recevoir de l’argent pour ce geste, car un pari avait été effectué dans le vestiaire du PSG. « Le plus drôle, c'est qu'avant le match, Vitinha avait dit ça pour rire : "Celui qui tire les cheveux de Cucurella, je lui donne de l'argent". C'était une blague, bien sûr. Mais João l'a fait, et deux ou trois mois plus tard, il a dit : « Oh Viti, tu as dit ça, tu me dois de l'argent maintenant », a déclaré le buteur portugais dans le podcast Watch. Finalement, Vitinha n’aurait pas honoré sa promesse.