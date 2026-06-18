«La vie est injuste» : Ce drame qui a fait basculer la carrière de Deschamps…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Didier Deschamps n’a plus que quelques matchs devant lui avant de quitter ses fonctions de sélectionneur de l’équipe de France. Une dernière tournée américaine pour conclure une fructueuse collaboration de 14 ans entre les deux parties. Et en cette période de Coupe du monde 2026, la journaliste Dominique Rouch, également biographe de Didier Deschamps, fait la promotion de son ouvrage sur la personnalité de l’icône du football français et a fait quelques révélations sur le plateau de Cnews.

C’est la dernière danse pour Didier Deschamps. Une fois la Coupe du monde terminée, il raccrochera son costume de sélectionneur de l’équipe de France après 14 années de service avec une Coupe du monde et une Ligue des nations à son palmarès. La journaliste Dominique Rouch, qui est déjà derrière une première biographie du champion du monde 98 parue en 2001, a repris sa plume dans un nouvel ouvrage pour raconter DD par le biais de la maison d’édition Solar : Didier Deschamps, ce que je sais de lui. Voilà comment ce bouquin s’intitule.

«J’ai voulu savoir ce qui se cachait derrière ce joueur qui ne se met jamais en avant, qui est très discret, un peu froid» De passage dans l’émission de Pascal Praud sur Cnews, Dominique Rouch a fait la promotion de sa nouvelle biographie de Didier Deschamps en pleine Coupe du monde ce jeudi. « Je pense qu’on ignore l’extrême sensibilité de ce garçon qui masque tout par pudeur et puis à cause de son éducation aussi. Je me dis : ‘comment un type qui a tout gagné et a le plus beau palmarès français est comme ça ?’. J’ai écris sa première biographie en 2001. Tout le monde me disait ‘n’écris pas sur lui, tu ne vas rien vendre, va plutôt vers Zidane’. Mais Zidane c’est trop simple c’est un génie donc ça explique tout. J’ai voulu savoir ce qui se cachait derrière ce joueur qui ne se met jamais en avant, qui est très discret, un peu froid. Et j’ai compris qu’il fallait revenir aux sources : ses parents ».

«La mort de son frère ? J’ai mon interprétation que je ne donnerai pas parce qu’il n’est pas d’accord avec moi» Le journaliste Pascal Praud a relancé Dominique Rouch sur ce qui fait que ses parents aient tant compté dans son parcours. « Quel est l’évènement déterminant de sa vie ? ». Ce à quoi l’autrice de Didier Deschamps, ce que je sais de lui a répondu : « Si vous essayez de me faire dire que c’est la mort de son frère, je n’irai pas là-dessus, j’ai mon interprétation que je ne donnerai pas parce qu’il n’est pas d’accord avec moi. On en a souvent parlé, j’en parle dans le livre avec pudeur. Pour lui, quand on lui pose la question de savoir si ça a conditionné quelque chose dans sa vie et sa carrière, il vous répond que non. Qu’il est construit pour gagner et que la mort de son frère lui a fait réalisé que la vie était injuste. C’est du Deschamps dans le texte, on en saura pas plus. Je pense que cet évènement a déterminé quelque chose, mais je ne vais pas le dire parce que sinon il va m’engueuler, alors je ne dis rien (sourire) ».