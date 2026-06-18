4M€ : Ce sélectionneur inattendu mieux payé que Didier Deschamps à la Coupe du monde

A 57 ans, Didier Deschamps dispute actuellement sa dernière Coupe du monde sur le banc de l'équipe de France. La fin approche donc pour lui qui aura passé 14 ans à la tête des Bleus. Un poste pour lequel il était d'ailleurs très bien rémunéré. Alors que Deschamps percevrait 3,8M€, il n'est toutefois pas le mieux payé des sélectionneurs à la Coupe du monde. Et un nom devant lui risque de surprendre.
Pour sa 4ème Coupe du monde à la tête de l'équipe de France, Didier Deschamps espère bien évidemment finir en beauté. Alors que le sélectionneur quittera ses fonctions à l'issue de la compétition, l'objectif est d'aller chercher cette troisième étoile. Ça fait donc 14 ans que Deschamps dirige la sélection et son bilan est remarquable avec bien évidemment en point d'orgue cette Coupe du monde 2018. De quoi justifier son salaire annuel de 3,8M€.
Ancelotti le mieux payé à la Coupe du monde
Didier Deschamps est donc aujourd'hui très bien payé en tant que sélectionneur de l'équipe de France, mais voilà que d'autres le sont mieux que lui à la Coupe du monde. Ouest France a rapporté le classement des sélectionneurs les mieux rémunérés est celui-ci est mené par Carlo Ancelotti à la tête du Brésil avec 10M€ par an. Ce sont ensuite Julian Nagelsmann (Allemagne, 7M€) et Mauricio Pochettino (Etats-Unis, 6M€) qui complètent le podium. Viennent ensuite Thomas Tuchel (Angleterre, 5,8M€) et Roberto Martinez (Portugal, 4M€). Pour trouver trace de Didier Deschamps, il faut alors descendre au 7ème rang avec ses 3,8M€ par an pour diriger l'équipe de France.
Un plus gros salaire que Deschamps pour Cannavaro avec l'Ouzbékistan
Mais voilà qu'entre Roberto Martinez et Didier Deschamps, on retrouve un autre sélectionneur et il a de quoi surprendre. En effet, à la Coupe du monde, le 6ème sélectionneur le mieux rémunéré est celui de l'Ouzbékistan en la personne de Fabio Cannavaro. L'Italien, champion du monde 2006, percevrait ainsi 4M€ par an pour diriger la sélection qui s'est inclinée pour son premier match dans la Coupe du monde 2026 (3-1) face à la Colombie.