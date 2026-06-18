4M€ : Ce sélectionneur inattendu mieux payé que Didier Deschamps à la Coupe du monde

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 57 ans, Didier Deschamps dispute actuellement sa dernière Coupe du monde sur le banc de l'équipe de France. La fin approche donc pour lui qui aura passé 14 ans à la tête des Bleus. Un poste pour lequel il était d'ailleurs très bien rémunéré. Alors que Deschamps percevrait 3,8M€, il n'est toutefois pas le mieux payé des sélectionneurs à la Coupe du monde. Et un nom devant lui risque de surprendre.

Pour sa 4ème Coupe du monde à la tête de l'équipe de France, Didier Deschamps espère bien évidemment finir en beauté. Alors que le sélectionneur quittera ses fonctions à l'issue de la compétition, l'objectif est d'aller chercher cette troisième étoile. Ça fait donc 14 ans que Deschamps dirige la sélection et son bilan est remarquable avec bien évidemment en point d'orgue cette Coupe du monde 2018. De quoi justifier son salaire annuel de 3,8M€.

Ancelotti le mieux payé à la Coupe du monde Didier Deschamps est donc aujourd'hui très bien payé en tant que sélectionneur de l'équipe de France, mais voilà que d'autres le sont mieux que lui à la Coupe du monde. Ouest France a rapporté le classement des sélectionneurs les mieux rémunérés est celui-ci est mené par Carlo Ancelotti à la tête du Brésil avec 10M€ par an. Ce sont ensuite Julian Nagelsmann (Allemagne, 7M€) et Mauricio Pochettino (Etats-Unis, 6M€) qui complètent le podium. Viennent ensuite Thomas Tuchel (Angleterre, 5,8M€) et Roberto Martinez (Portugal, 4M€). Pour trouver trace de Didier Deschamps, il faut alors descendre au 7ème rang avec ses 3,8M€ par an pour diriger l'équipe de France.