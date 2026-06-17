Equipe de France : Didier Deschamps bientôt à la retraite ? Il dévoile le moment où il dira stop

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 57 ans, Didier Deschamps va prochainement quitter ses fonctions à la tête de l’équipe de France. Après 14 ans sur le banc des Bleus, le technicien n’a pas l’intention d’arrêter de sitôt. L’heure de la retraite n’est donc pas encore venue pour Deschamps. Pour ce qui est du moment où il choisira de dire stop, l’actuel sélectionneur français en a d’ailleurs dit plus.

Si Didier Deschamps est aujourd’hui pleinement concentré sur la Coupe du monde avec l’équipe de France, certains se posent encore et toujours des questions sur son avenir. Alors qu’il quittera le banc des Bleus à l’issue de la compétition, DD l’assure : « Je n’ai pas pris de décision quant à mon avenir et ce n’est pas maintenant que je vais la prendre ». Auprès du Figaro, Deschamps, s’est exprimé sur son avenir et Olivier Giroud l’a notamment interrogé sur la date de sa retraite. Quand va-t-il décider de dire stop ?

« Je veux arrêter le plus tard possible » Répondant à son ancien attaquant en équipe de France, Didier Deschamps s’est donc confié sur la suite de sa carrière d’entraîneur et quand celle-ci s’arrêtera. C’est ainsi que le futur ex-sélectionneur des Bleus a répondu : « Qu’est-ce qui me fera arrêter ce métier ? Je veux arrêter le plus tard possible. Je me rappelle avoir dit à ma femme quand j’ai commencé à être entraîneur et que j’ai eu 5 jours entre ma vie de joueur et d’entraîneur : « Non mais je fais ça dix ans et puis après, j’arrête ». C’était en 2001. Elle ne me croit plus quand je dis quelque chose maintenant. Pour être sérieux, ce métier, c’est mon adrénaline ».