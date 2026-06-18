Coupe du monde 2026 : Cristiano Ronaldo sous le feu des critiques, Thierry Henry l'enfonce à son tour

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour le Portugal, cette Coupe du monde 2026 a débuté sur une mauvaise note. En effet, ce mercredi, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo n'ont pu faire mieux qu'un match nul (1-1) face à la République Démocratique du Congo. Un résultat suite auquel les critiques ont été nombreuses, notamment pour viser le quintuple Ballon d'Or. La performance de CR7 n'a clairement pas été apprécié et Thierry Henry n'a pas hésité à dire ce qui n'allait pas.

Après les doublés de Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland, le triplé de Lionel Messi, tout le monde attendait de voir ce qu'allait nous réserver Cristiano Ronaldo. Ce mercredi, le Portugal débutait sa Coupe du monde avec une rencontre face à la République Démocratique du Congo. Ça avait très bien commencé pour les joueurs de Roberto Martinez avec l'ouverture du score de Joao Neves. Mais voilà que juste avant la mi-temps, Yoane Wissa a remis les deux équipes à égalité (1-1) et le score n'a plus bouger. De son côté, Cristiano Ronaldo n'a clairement pas affiché son meilleur visage, étant même la cible de très nombreuses critiques à l'issue du match.

« C’est à l’équipe de marquer, pas à toi » Le match de Cristiano Ronaldo a donc largement été pointé du doigt. Et sur Fox Sports, Thierry Henry s'est lâché sur la star du Portugal. C'est ainsi qu'il a dit prenant notamment pour exemple une action criante où CR7 a été servi en retrait alors qu'un coéquipier derrière lui était mieux placé : « C’est à l’équipe de marquer, pas à toi. Cristiano Ronaldo a été dans cette situation plusieurs fois. Si vous faites cette course, vous obligez le défenseur à prendre la décision de se replier dans votre surface de réparation. Mais comme il veut marquer, il se dirige vers Bruno Fernandes. S’il pénètre dans la surface, vous devez le suivre et Fernandes n’a plus qu’à pousser le ballon au fond des filets. Mais comme il veut marquer, il se dirige vers la passe en retrait. Vous voyez les deux joueurs et c’est plus facile à défendre. Et c’est ça mon point de vue : l’équipe doit marquer, pas toi ».