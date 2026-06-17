Coupe du monde 2026 : «Le phénomène Messi», un joueur de l’Algérie n’en revient pas !

Pierrick Levallet

L’Argentine a parfaitement entamé sa Coupe du monde 2026. L’Albiceleste s’est imposée dans la nuit de ce mardi à ce mercredi contre l’Algérie grâce à un triplé de Lionel Messi (3-0). À 38 ans, l’octuple Ballon d’Or continue d’impressionner son monde. Ibrahim Maza a d’ailleurs avoué avoir été bluffé par La Pulga.

L’Argentine a démarré sa Coupe du monde 2026 d’une excellente manière. Dans la nuit de ce mardi à ce mercredi, l’Albiceleste s’est imposée face à l’Algérie grâce à un triplé de Lionel Messi (3-0). De cette manière, La Pulga a rejoint Miroslav Klose en tête du classement des meilleurs buteurs du Mondial. L’octuple Ballon d’Or continue d’impressionner les autres joueurs du haut de ses 38 ans. Et ce n’est pas Ibrahim Maza qui dira le contraire.

«Il peut décider du match tout seul» « Je pense que je n’ai pas besoin de vous expliquer. Il suffit de regarder le match et vous comprendrez ce que veut dire ‘le phénomène Messi’. Il peut décider du match tout seul, comme on l’a vu aujourd’hui. On devait être plus proche de lui, ne pas le laisser toucher le ballon aussi souvent. Mais oui, on lui a parfois laissé trop d’espace, et il est très efficace » a expliqué le milieu offensif de l’Algérie après la rencontre, dans des propos rapportés par L’Equipe.