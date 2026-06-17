Coupe du monde 2026 - Tunisie : Sabri Lamouchi viré, Hervé Renard lui envoie un message fort après l'avoir remplacé

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La défaite de la Tunisie face à la Suède (5-1) aura donc été fatale pour Sabri Lamouchi. Le sélectionneur tunisien a ainsi été viré en pleine Coupe du monde et c'est Hervé Renard qui est venu le remplacer au pied levé pour la suite de la compétition. Ayant rejoint la délégation tunisienne, le technicien français a accordé sa première conférence de presse, l'occasion pour lui d'envoyer un message particulier à Lamouchi.

Le début de Coupe du monde est rocambolesque pour la Tunisie. En effet, après le premier match, perdu face à la Suède (5-1), les Aigles de Carthage ont limogé leur sélectionneur. Sabri Lamouchi a ainsi été démis de ses fonctions en pleine compétition. Et voilà que la Tunisie n'a pas tardé pour le remplacer puisque Hervé Renard a été nommé sur le banc de touche et a déjà rejoint ses nouveaux joueurs de l'autre côté de l'Atlantique.

« Il faut lui rendre hommage » Venant à peine de rejoindre la délégation de la Tunisie, Hervé Renard a accordé sa première conférence de presse. « Quand on m’a contacté, je n’ai pas hésité une seconde. Dans le football, tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. De plus, c’est une Coupe du monde, c’est quelque chose d’exceptionnel. Je connais la passion qui entoure cet événement et c’est ce qui m’a motivé à venir. C’est un challenge qui n’est pas facile, mais qui est motivant », a d'abord dit le nouveau sélectionneur tunisien. Et voilà qu'il a ensuite tenu à dire quelques mots pour son prédécesseur, Sabri Lamouchi : « Je connais Sabri personnellement et quand cela arrive à un coach, je me mets toujours à sa place car je l’ai vécu dans ma carrière, et cela fait très mal. (…) Il faut lui rendre hommage. C’est lui qui a payé les pots cassés de ce premier match raté, et je suis persuadé que les joueurs le savent et sont tristes pour lui ».