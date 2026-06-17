Coupe du monde 2026 - «Il faut aller à l’hôpital» : La frayeur vécue par les joueurs de l'Allemagne

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour l'Allemagne, l'entrée en lice dans cette Coupe du monde a été réussie avec une large victoire face à Curaçao (7-1). Désormais, les joueurs de Julian Nagelsmann se préparent pur leur prochaine rencontre face à la Côte d'Ivoire. Une préparation marquée ces dernières heures par une frayeur qui aurait pu être grave pour les Allemands. Explications.

Après sa victoire face à Curaçao, l'Allemagne a regagné son camp de base pour préparer la prochaine rencontre face à la Côte d'Ivoire. Pour cette Coupe du monde 2026, les Allemands ont posé leurs valises du côté de de la Caroline du Nord, à Winston-Salem. Et voilà que là-bas, Joshua Kimmich et ses coéquipiers doivent faire avec les animaux sauvages. C'est ainsi que ces dernières heures, les Allemands se sont retrouvés face à un serpent venimeux.

« Nous avons vu un serpent hier, on nous a dit qu’il était venimeux » En conférence de presse, Joshua Kimmich a raconté cette rencontre avec ce qui serait un mocassin à tête cuivrée. Le joueur de l'Allemagne a alors confié : « Nous avons vu un serpent hier, on nous a dit qu’il était venimeux. En cas de morsure, il faut aller à l’hôpital. Je ne pense pas que ce soit mortel, mais c’est certainement dangereux. J’ai un certain respect pour les gens ici. En Allemagne, j’ai l’impression qu’il n’y a pas autant d’animaux dangereux. J’ai l’impression que si on marche sur un serpent comme ça, ça peut mal finir. C’est pourquoi nous essayons de garder nos distances avec les animaux ici ».