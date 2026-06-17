L’équipe de France cartonne sur M6 : Une première depuis 12 ans en Coupe du Monde !

Amadou Diawara

Pour son premier match à la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France a affronté le Sénégal au MetLife Stadium de New-York ce mardi soir. Et les hommes de Didier Deschamps se sont imposés face aux Lions de la Teranga (3-1). Grâce à cette rencontre, M6 a fait un carton d'audience.

Qualifié pour la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France est tombée dans le groupe I lors du tirage au sort. Les Bleus doivent donc se frotter au Sénégal, à l'Irak et à la Norvège au premier tour de la compétition. Opposés aux Lions de la Teranga pour leur entrée en lice au Mondial, les Tricolores se sont imposés 3-1 au MetLife Stadium de New-York ce mardi soir. Dans un premier temps, Kylian Mbappé a ouvert le score grâce à une offrande XXL de Michael Olise (66'). Bradley Barcola a ensuite creusé l'écart pour la France, à l'aide d'un service d'Adrien Rabiot (82'). Et alors qu'Ibrahim Mbaye avait réduit l'écart (90+5'), Kylian Mbappé a permis aux siens de finir le match avec un avantage de deux buts (90+6').

14 millions de téléspectateurs devant France-Sénégal Grâce à la rencontre entre la France et le Sénégal, M6 a réalisé un carton d'audience. D'après les indiscrétions de L'Equipe, près de 14 millions de téléspectateurs ont regardé le choc entre les Bleus et les Lions de la Teranga, soit 61,4 % de la part d’audience selon Médiamétrie. Ce qui est un record pour un match d'ouverture des Tricolores depuis le Mondial 2014.