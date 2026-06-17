Coupe du Monde - Luca Zidane vit un calvaire : Le sélectionneur de l’Algérie réagit après la défaite !

Dans la nuit de mardi à mercredi, l'Argentine a battu l'Algérie au Arrowhead Stadium de Kansas City. Grâce à un triplé de Lionel Messi, l'Albiceleste s'est imposée 3-0. Alors que Luca Zidane était en grande difficulté lors de cette rencontre, Vladimir Petkovic - le sélectionneur des Fennecs - a tenu à prendre sa défense.
Pour son entrée en lice à la Coupe du Monde 2026, l'Algérie a eu la lourde tâche de se frotter à l'Argentine, championne en titre. Et les Fennecs ont passé un très mauvais moment au Arrowhead Stadium de Kansas City. En effet, les hommes de Vladimir Petkovic se sont inclinés sèchement contre l'Albiceleste (3-0) dans la nuit de mardi à mercredi.
«Ce n’est pas mon style de rejeter la faute sur un joueur»
En grande difficulté lors du choc face à l'Argentine, Luca Zidane a encaissé trois buts de Lionel Messi, qui devient co-meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec Miroslav Klose ; ayant inscrit 16 réalisations au total. Malgré tout, Vladimir Petkovic refuse d'accabler son gardien de but.
«Nous avons commis un peu trop d’erreurs»
« Ce n’est pas mon style de rejeter la faute sur un joueur ou un autre, mais je pense que nous avons commis un peu trop d’erreurs en permettant aux joueurs argentins d’avoir des positions de tir complètement libres face au but. Nous sommes conscients que nous jouions contre une grande équipe et que la moindre petite occasion allait s’avérer dangereuse. Nos adversaires méritent du crédit. Nous pouvons nous en vouloir, mais nous devons travailler là-dessus et tirer les leçons de ce qui s’est passé aujourd’hui », a confié Vladimir Petkovic en conférence de presse d'après-match. Pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde, l'Algérie a rendez-vous avec la Jordanie au Levi's Stadium de San Francisco mardi. Reste à savoir si Luca Zidane rendra une meilleure copie sur ce match.