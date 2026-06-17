Coupe du Monde - Luca Zidane vit un calvaire : Le sélectionneur de l’Algérie réagit après la défaite !

Amadou Diawara

Dans la nuit de mardi à mercredi, l'Argentine a battu l'Algérie au Arrowhead Stadium de Kansas City. Grâce à un triplé de Lionel Messi, l'Albiceleste s'est imposée 3-0. Alors que Luca Zidane était en grande difficulté lors de cette rencontre, Vladimir Petkovic - le sélectionneur des Fennecs - a tenu à prendre sa défense.

Pour son entrée en lice à la Coupe du Monde 2026, l'Algérie a eu la lourde tâche de se frotter à l'Argentine, championne en titre. Et les Fennecs ont passé un très mauvais moment au Arrowhead Stadium de Kansas City. En effet, les hommes de Vladimir Petkovic se sont inclinés sèchement contre l'Albiceleste (3-0) dans la nuit de mardi à mercredi.

«Ce n’est pas mon style de rejeter la faute sur un joueur» En grande difficulté lors du choc face à l'Argentine, Luca Zidane a encaissé trois buts de Lionel Messi, qui devient co-meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde avec Miroslav Klose ; ayant inscrit 16 réalisations au total. Malgré tout, Vladimir Petkovic refuse d'accabler son gardien de but.