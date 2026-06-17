Coupe du monde 2026 - L’entraîneur de la Tunisie licencié : Un ancien joueur de l’équipe de France s’en mêle !

Pierrick Levallet

Le début de Coupe du monde 2026 est rocambolesque pour la Tunisie. Après sa lourde défaite contre la Suède ce lundi (5-1), la sélection tunisienne a décidé de se séparer de Sabri Lamouchi avec effet immédiat. André-Pierre Gignac est alors intervenu pour voler au secours de son ami et le soutenir après avoir appris la nouvelle.

La Tunisie ne s’attendait sans doute pas à vivre un tel début de Coupe du monde 2026. Pour son entrée en lice dans la compétition, la sélection tunisienne s’est lourdement inclinée face à la Suède (5-1). Et comme si cela ne suffisait pas, les Aigles de Carthage ont décidé de licencier Sabri Lamouchi avec effet immédiat. Le coach de 54 ans s’était pourtant engagé jusqu’en 2028 après son arrivée en janvier dernier.

Gignac a volé au secours de Lamouchi La nouvelle n’a en tout cas pas échappé à André-Pierre Gignac. D’après les informations de L’Equipe, l’ancien attaquant de l’équipe de France et de l’OM aurait volé au secours de Sabri Lamouchi après avoir appris la nouvelle. Le buteur emblématique des Tigres aurait déboulé dans le hall de l’hôtel et serait immédiatement monté dans la chambre du désormais ex-sélectionneur tunisien pour le soutenir. Il l’aurait ensuite invité à venir passer la soirée chez lui. Sabri Lamouchi aurait donc laissé passer l’heure du dîner avant de partir pour la maison d’André-Pierre Gignac. Ce dernier les aurait ensuite ramené à l’hôtel de fin de soirée.